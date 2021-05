Pozor na jednosložkové snídaně. Ketodieta zpomaluje, varuje sportovce výživový specialista

Doporučujete ranní běh nalačno?

To je otázka, na kterou neexistuje univerzální odpověď. Hned na začátku tedy řeknu, že běhání nalačno je individuální záležitost. Vysvětlím však základní východiska, pro koho je která forma optimální.

V zásadě platí, že pokud je intenzita aktivity (v tomto případě běhu) řekněme do 70 procent maximální tepové frekvence, tedy nízká, nemusí být běhání nalačno špatný nápad. Totéž platí, když má člověk zažívací potíže a nemůže běhat po jakémkoliv jídle. Běh nalačno zvládnou i elitní sportovci, kteří jsou na tuto formu tréninku adaptovaní. Postupně si na to zvykli tréninkem v podmínkách tréninku nalačno. To přináší několik výhod.

Na druhou stranu, pokud rekreační běžec vyzkouší běhání nalačno a cítí se při tom hladový, unavený a bez energie, pravděpodobně to pro něj není správná cesta. V takovém případě není třeba ho nutit nebo si na takový trénink musí zvykat postupně.

Ranní běh nalačno nedoporučuji ani při intenzivní aktivitě. Pokud se chystáme na náročný trénink, ať už délkou, nebo námahou, je dobré se před ním alespoň trochu nasnídat.

Co by taková snídaně měla obsahovat?

Protože mezi snídaní a tréninkem většinou nemíváme moc času, je dobré dát si něco lehce stravitelného. Doporučuji potraviny, které