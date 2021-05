Notes: Zahrádky se otevřou dřív než střední školy. A další „hodně blbé nápady“

Dnešní tvorba Deníku N je ve jménu rekapitulování a bilancování. V uceleném textu se například věnujeme i vrbětické kauze a údajnému pokusu o její „výměnu“ za vakcíny Sputnik. Ve veřejném prostoru je totiž tolik protichůdných a utajených informací, že je jednoduché se v celém příběhu ztratit, což je mimochodem přesně to, co jde na ruku modu operandi ruské propagandy.

Chtěl Hamáček do Moskvy skutečně odletět? Plánoval Hamáček vyměnit utlumení kauzy Vrbětice za vakcíny Sputnik V a summit Putin–Biden v Praze? Proč nebyla cesta zrušena dříve, když bylo jasné, že se neuskuteční? Na tyto i další otázky odpovídáme v článku. A o některých „hodně blbých nápadech“, které během jednání o cestě do Moskvy padly, píše v komentáři i Honza Moláček.

V rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou pak infektolog Ladislav Machala pak shrnuje rok a půl, který jsme prožili s pandemií covidu. Všimli jste si, jak málo lidí se za tu dobu nakazilo klasickou chřipkou? Své k tomu mají jistě co říct konspirační teoretici, realita je však taková, že opatření jako roušky či rozestupy zkrátka fungují (kdo by to byl řekl) proti šíření většiny běžných nemocí. Jak však v rozhovoru upozorňuje Machala, tato dovolená od chřipky nemusí být nutně dobrou zprávou. Nemoc se může vrátit o to silněji: neměli jsme na ni totiž pravidelný každoroční „trénink“. V rozhovoru ale mluví i o tom, proč by se klidně nechal očkovat kontroverzní vakcínou Sputnik V nebo že covid není poslední pandemií, která lidstvo postihne.

S infektologem Machalou jsme přinesli rozhovor i v samotném začátku koronavirové (tehdy ještě) epidemie, v lednu loňského roku. Tehdy vzpomínal, jak byl ve skriptech o koronavirech jen jeden odstavec.

K ruské vakcíně měl vřelý vztah i rakouský kancléř Sebastian Kurz. A mezi západoevropskými státníky byl v menšině. Na konci března dokonce slíbil, že Rakousko Sputnik už nakoupí, teď ale bere zpátečku. Země nakonec ruskou vakcínu nejspíš nebude vůbec potřebovat. Více v textu Pavla Poláka.

Víme tedy, jak bylo. Ale jak bude? Vláda v posledních měsících mnohokrát deklarovala, že je návrat žáků a studentů do škol její prioritou. Dříve než se do lavic vrátí středoškoláci, se ale například otevřou zahrádky restaurací. Že tu něco nesedí? Nehledejme zlý úmysl tam, kde lze problém vysvětlit prostou nedomyšleností. Kdo a kdy se tedy do škol vrací? Co všechno se v příštích týdnech změní? Přehled o návratu dětí do škol přinesla Markéta Boubínová.

V podcastu Studio N potom mluví vědecký redaktor Petr Koubský o tom, jak dnešní situace na bedra vědců naložila další břemeno společenské odpovědnosti: jejich slova a texty jsou totiž víc než kdy dřív zneužívány při tvorbě nejrůznějších hoaxů a dezinformací, často vzniklých kreativním výkladem některých článků. Jako například hoaxy o tom, že očkování mění lidskou DNA.

Dvě bizarní zprávy jsme přinesli i z církevního prostředí, obě z pera, jak už možná tušíte, kolegy Prokopa Vodrážky. Server Kverulant upozornil na podezřelý převod pozemků nadaci kardinála Duky, která je pak směnila s KPMG za byty. Společnost i církev se brání, že nejde o tunel. Kardinál Duka má však v současné době úplně jiné starosti: žijeme sice v zemi, kde je církev odloučena od státního aparátu, přesto armáda souhlasila s tím, aby na 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého nad Karlovým mostem přeletěly bojové stíhačky. Pořadatelé akce ale průlet nakonec odvolali. „Každé letadlo (vypustí) jeden (klamný cíl) jako hlubokou symboliku patronátu pěti hvězd na svatozáři sv. Jana Nepomuckého, představující zázraky, na základě kterých byl blahořečen a svatořečen,“ vysvětloval svůj zámět Duka v dopise.

