Zvýhodňovat cyklisty je kontraproduktivní a svým způsobem nebezpečné

Před rokem 1990 bylo setkání řidiče s cyklistou na silnicích naprosto výjimečným jevem. Setkání bylo častější mimo Prahu a cyklisté se dost usilovně drželi pravého okraje silnice. Výjimkou byly vždy velké plochy nížin. Tedy více cyklistů bylo v rovinatých krajích okolo Hradce a Pardubic nebo na jižní Moravě. Mimo cyklistické roviny tak cyklisté, pokud mohli, jezdili po krajnici, mimo silnice, po chodníku, po cestičce a tak dále.

Není to tím, že by se to řidičům líbilo nebo to vyžadovali. Prostě to tak bylo. Podle vlastních vzpomínek to bylo především proto, že cyklista silně chápal riziko střetu s vozidlem, ale především z toho vyplývající těžké, nebo fatální následky.

Stejně tak jako v jiném lidském chování je i mezi cyklisty největší počet těch, co si chtějí na kole jen někam vyrazit a užít si výlet. Skutečná dramata přinášejí „mistři světa“. Jejich přístup coby cyklistů je jednoduchý. Silnice je jejich. Řidiči vozidel je nesmějí