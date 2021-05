Není to tunel, říká o Dukově nadaci zakladatel KPMG. Církev věří, že z výnosů bude financovat platy i školy

Nezisková organizace Kverulant upozornila na to, že Arcibiskupství pražské převedlo pozemky v pražské Hostivaři na Nadaci Arietinum, kterou založil kardinál Dominik Duka. Ta je následně směnila s developerskou společností Central Group za byty. Server to označil za tunelování církevního majetku, to však odmítá nejen církev, ale také zakladel poradenské společnosti KPMG Jan Žůrek.