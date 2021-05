Macron postupně srovnává Francii s jejími alžírskými hříchy

Je to šedesát let, co francouzská armáda naposledy výrazněji promluvila do politiky neúspěšným pučem proti prezidentovi Charlesi de Gaullovi, kterého chtěla svrhnout kvůli jeho svolení s alžírskou samostatností.

Nyní už ve dvou dopisech od vojenských představitelů, kteří nebývale ostře varují současnou hlavu republiky Emmanuela Macrona před možnou občanskou válkou s islamisty přímo na domácí půdě, jsou cítit dozvuky dávného konfliktu na druhé straně Středozemního moře.

(Velitel francouzského generálního štábu, generál François Lecointre, v úterý vojáky podepsané pod dopisy vyzval k