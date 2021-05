Školám v pondělí dojdou antigenní testy, s rozvozem milionů dalších se teprve začne

Školy mají zásoby antigenních testů pro děti a učitele už jen do příštího pondělí. Ve stejný den Správa státních hmotných rezerv teprve dostane další testy do svého skladu. Rozvoz potrvá další dva až tři dny.

Zásoby ve školách se ztenčují – podle ministerstva školství vydrží do 17. května. Je to ale šibeniční termín, protože až téhož dne má do skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) dorazit 2,8 milionu testů od společnosti Targo Promotion, která zvítězila v posledním tendru (dalších 2,8 milionu testů má dodat do 24. května).

Původní veřejná soutěž, který počítala s rozvozem testů do škol už v minulém týdnu, musela být zrušena. Žádná ze čtyř přihlášených společností totiž nesplnila stanovené podmínky.

Nový tendr, ve kterém byly požadavky podle šéfa SSHR Pavla Švagra „upřesněny“, byl proto vypsaný pozdě. Ministerstvo ještě koncem dubna připouštělo, že si školy možná v přechodné době před dodávkou nových testů budou muset antigenní testy vybírat i platit samy.

„Školy by měly mít do doby další zavážky testů (po 17. květnu, pozn. red.) dostatek. V případě, že jim budou chybět, se