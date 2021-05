Rozhodněte, kdo zvítězí v souboji pravdy se lží v mediálním ringu!

Už po páté se v České republice konají Týdny mediálního vzdělávání (10. května – 18. června), které pořádá vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni na podporu mediální gramotnosti.

Letošní motto „Mediální ring. Rozhodni, kdo zvítězí!“ akcentuje pomyslný souboj pravdy se lží a vliv rozhodování každého člověka na to, která strana nakonec získá ve společnosti převahu. Nabídka, určená komukoliv, kdo má zájem posilovat svou mediální gramotnost, je zdarma dostupná na audiovizuálním vzdělávacím portálu JSNS.CZ.

„Dezinformace nejsou nějakým fenoménem současnosti. Úmyslné, účelové lži, záměrné vymýšlení nepravdivých zpráv a manipulace s fakty provázejí lidstvo po staletí. Co se ale výrazně proměnilo, je forma a rychlost, jakou se šíří. Sociální sítě představují pro dezinformace ideální živnou půdu. Dezinformace, konspirační teorie a poplašné zprávy jsou obrovským problémem současnosti, představují přímé ohrožení demokracie, lidských práv a svobod,“ vysvětluje ředitel JSNS Karel Strachota, proč se JSNS ve svých vzdělávacích aktivitách tomuto fenoménu už řadu let věnuje, a pokračuje: „Napříč světem patří mezi dezinformační esa hyperpopulističtí, demagogičtí a autoritativní politici, kteří dezinformační a manipulativní obsah mistrně využívají. Bývalý americký prezident Trump je takovým pěkným příkladem. Máme i tuzemské dezinformační politické hvězdy, obratné notorické lháře – stačí pohlédnou směrem na Hrad, do Strakovy akademie nebo do Parlamentu. Dezinformace se také staly zbraněmi. Raketomety Kaťuše nahradily trollí továrny, které zaplavují prostředí internetu sofistikovaně cíleným obsahem. Dezinformační operace jsou součástí vojenských doktrín.“

Podívejte se na nový pětidílný pořad Mediální ring 2

Žhavou novinkou, uvedenou při příležitosti zahájení Týdnů mediálního vzdělávání, je pětidílný vzdělávací pořad Mediální ring 2, který volně navazuje na úspěšný Kovyho mediální ring. Ten JSNS publikoval v roce 2019.

“Poslední složitý rok byl pro dezinformace doslova živná půda a lidé se k nim uchylovali z různých důvodů. Historicky vzato k epidemiím dezinformace neodmyslitelně patří. Z mnoha příkladů třeba Morové povstání v Moskvě — výstižná, a zároveň znepokojivá historická lekce. Prostředí se mění rychle. Mozek pomalu. Věda je nudná a složitá. Bludy často šťavnaté a prosté. Největší nebezpečí mediální ´negramotnosti´ spočívá ve zranitelnosti, naivitě a nekritičnosti,” uvádí úspěšný youtuber Karel „Kovy“ Kovář, který se dlouhodobě aktivně podílí nejen na edukaci v oblasti témat souvisejících s mediální gramotností, ale například i v oblasti moderních dějin.

Druhou sérií pořadu provází diváky dva teenageři Lucie a Matyáš a hlas herce Jana Dolanského. V roli vysvětlujícího rádce vystupuje spolu s Kovym nově také novinář Martin Veselovský (DVTV). Jednotlivé díly se každý odehrávají v prostředí vybrané sociální sítě a věnují se fenoménům, jakými jsou například sociální sítě, sociální bubliny, digitální stopa, kyberbezpečnost, radikalizace v online prostředí a její dopad v prostředí reálném, dehonestace médií a novinářů, zastrašování a narůstající agresivita vůči nim, dezinformace nebo propaganda.

Obsah pořadu reaguje i na skutečné kauzy, které v posledních několika letech rezonovaly českou společností (např. „důchodce-terorista“ Balda, vražda novináře Jána Kuciaka, dezinformace související s koronavirem, pád civilního letadla MH-17 na Ukrajině, zneužití 39 dětí skautskými vedoucími „Piškotem a Meluzínem“ ad.)

„Věřím, že stejně jako první řada pomůže pořad Mediální ring 2 zatraktivnit probírání mediální výchovy ve školách. Mediální výchova je v podstatě nauka o kritickém myšlení. Dokázat si při čtení jakékoliv informace na internetu klást kritické otázky je základ. Tušit, odkud informace pochází, kde ji čtu, kdo ji napsal, co je to za médium, novináře, jestli má nějakou autoritu/tradici… Může to být těžkopádné téma. Odlehčená videa s vysoce odborným materiálem JSNS mají potenciál pomoci učitelům s přípravou hodin, a to je skvělé,” vysvětluje Kovy svou motivaci zapojit se i do natáčení druhé série.

Zapojte se do debaty s předními českými novináři a mediálními odborníky

Dne 18. května v 10 h také proběhne v rámci Týdnů mediálního vzdělávání také živý stream debaty na téma PRAVDA vs. LEŽ, jejímiž hosty budou: novináři Lenka Kabrhelová (Český rozhlas) a Martin Řezníček (Česká televize), odborník na dezinformace Jakub Kalenský (Atlantic Council) a investigativní reportér Janek Rubeš. Role moderátora se zhostí Robert Čásenský. Živé vysílání bude možné sledovat ve veřejné události na Facebooku nebo stránce jsns.cz/tmv, kde bude posléze uložen i záznam celé debaty. Hostům bude možné klást v průběhu otázky prostřednictvím aplikace sli.do.

Na téma dezinformací poukáže i osvětová kampaň

Přesah akce z prostředí školní výuky směrem k veřejnosti podpoří osvětová kampaň, jejíž součástí je i rozhlasový spot a video znělka, ilustrující souboj Pravdy a Lži v mediálním ringu, jimž propůjčil hlas sportovní komentátor Robert Záruba.