Jedna ruka střílela, jiná vedla kulku. Před 40 lety se profesionálnímu zabijákovi málem podařilo zastřelit papeže

Atentátník, tehdy třiadvacetiletý člen turecké teroristické nacionalistické organizace Šedí vlci, později nedovedl pochopit, jak je možné, že hlava katolické církve přežila, neboť coby profesionální zabiják svou „práci“ připravil a odvedl dobře. „Myslím na to skoro každý den. Vypálil bych víckrát, ale zbraň se zasekla. Byl to osud. Stejně jako to, že jsem ho nezabil,“ svěřil se Agca médiím v loňském roce. Atentát je dodnes záhadou politickou, špionážní, ale v pravém smyslu slova též „mysteriózní“.

„Jedna ruka střílela, jiná vedla kulku,“ glosoval vražedný útok na svou osobu Jan Pavel II. Jedna z kulek prošla jeho břichem, kde způsobila četná poranění střev a jen o několik milimetrů minula hlavní břišní tepnu. Lékaři bojovali o papežův život pět hodin. Přežil, byť následky zranění si nesl celý další život.

S Agcou spolupracoval o dva roky starší Oral Celik, jenž se chystal odpálit bombu. Ta měla hlavně způsobit zmatek, a usnadnit tak atentátníkům únik z místa činu. Ale Celik bombu neodpálil a Mehmet Agca byl hned dopaden. Soud mu posléze udělil doživotní trest, nicméně v roce 2010 dosáhl propuštění. Jan Pavel II. Agcu dva roky po atentátu navštívil ve vězení, kde spolu – oběť a pachatel – hovořili mezi čtyřma očima.

Papež Agcovi odpustil, a Agca se od té doby o Janu Pavlovi vyjadřoval velmi uctivě. Zároveň však čas od času vyvolává pozornost médií podivnými výroky, s čímž ostatně začal už v době soudního procesu. U soudu často měnil výpověď a předložil několik hodně rozdílných výkladů své motivace k činu. V roce 1985 dokonce pronesl: „Jsem převtělený Ježíš Kristus. Dny už se odpočítávají. Nikdo, ani Američané nebo Sověti, nás před tím nemůže ochránit. Nastane totální destrukce… Jsem Ježíš Kristus… Jsem všemohoucí.“

Bulharská stopa a GRU

Ve vzduchu ale od počátku visela otázka, kdo skutečně Aliho Agcu na Svatopetrské náměstí poslal, neboť zájem