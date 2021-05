Nedůvěra vládě s sebou nese řadu neznámých a jedinou jistotu: Zemana na koni

Analýza: Opoziční koalice se rozhodly, že čtyři měsíce před volbami shodí vládu Andreje Babiše. Jejich krok je na jednu stranu logický – vláda nemá většinu a opozice ji nemilosrdně kritizuje. Je s ním spojeno ale několik neznámých: co bude následovat, jak se zachová prezident a zda tento krok ve výsledku neposílí hnutí ANO.

Opoziční koalice se rozhodly vyslovit vládě nedůvěru. Na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně lídři pěti stran oznámili, že začátkem června vyvolají mimořádnou schůzi, na které se bude hlasovat o pádu vlády Andreje Babiše.

Vláda ztratila většinu ve Sněmovně a v tu chvíli je rolí opozice ji povalit, řekl na tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala. „Máme nejvyšší počet obětí covidu-19, jeden z nejdelších lockdownů, děti nechodily skoro celý rok do školy. Významná část podnikatelů musela zavřít svoje obchody i restaurace, ale slíbená pomoc, která by jim umožnila přežít, od státu nikdy nedorazila. Vláda jen rozvrátila rozpočet,“ vyjmenoval Fiala důvody pro vyslovení nedůvěry.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že vláda nehájí zájmy občanů, ale jde proti nim. Piráti se Starosty tak vyslyšeli apely koalice Spolu a dodají potřebné hlasy pro mimořádnou schůzi Sněmovny.

„Poslední kauzy vlády překročily veškerou míru únosnosti. Proto podpoříme hlasování o nedůvěře vládě. Nebudeme však komplikovat práci české diplomacie a počkáme do června, kdy má dojít k vyřešení bezpečnostní krize s Ruskou federací,“ řekl Bartoš.

Ukázat, že jsou razantní

Samotné vyslovení nedůvěry, pokud na něj kývne dostatek poslanců, by tak mohlo vycházet na zhruba čtyři měsíce před volbami. Prezident Miloš Zeman již avizoval, že po případném pádu vlády by i tak ponechal u moci Andreje Babiše v demisi. Vysvětlil to právě blízkostí voleb.

Nabízí se tedy otázka, proč opozice vlastně chce v červnu vyslovovat nedůvěru vládě, kterou může už po říjnových volbách vystřídat. Navíc v situaci, kdy Zeman deklaruje, že se na vládním aranžmá nemusí nic změnit, ani kdyby k vyslovení nedůvěry došlo.

„Dělají to zejména jako gesto pro své vlastní voliče,“ popisuje pro Deník N politolog Petr Just. „Chtějí jim ukázat, že jsou