Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Bez věrohodného vysvětlení zůstávají okolnosti cesty do Moskvy, kterou plánoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Pokusili jsme se opět osvětlit klíčové nejasnosti, které se kolem této akce a také okolo klíčové schůzky na ministerstvu vnitra objevují. Na žádnou z položených otázek ale nebude následovat jednoduchá odpověď, jen více či méně závažné indicie. Postup státu kolem vrbětické kauzy je totiž často utajený, týká se činnosti tajných služeb, a tak jej nikdo z přímých účastníků obvykle nechce komentovat.

Plánoval Hamáček výměnu Vrbětic za Sputniky? Shrnujeme, co se dělo na tajné schůzce

Chtěl Hamáček do Moskvy skutečně odletět?

S jistotou to nevíme. Hamáček nyní tvrdí, že cesta byla od počátku plánována jako záminka, jak dostat do Prahy českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku. Podle serveru Seznam Zprávy naopak chtěl do Ruska skutečně letět, a dokonce tam prý měl v úmyslu vyměnit ututlání vrbětické kauzy za vakcíny Sputnik V a pořádání summitu Putin–Biden v Praze.

Jaká jsou fakta? Hamáček se o cestě do Moskvy poprvé zmínil 12. dubna – v den, kdy ve funkci dočasně nahradil ministra zahraničí Tomáše Petříčka – na tiskové konferenci ČSSD. Tehdy řekl, že je ochotný v Rusku jednat o dodávkách Sputniku.

O dva dny později, tedy ve středu 14. dubna, už na Twitteru cestu oznámil i s termínem – pondělí 19. dubna. Tady se objevuje jedna zásadní nejasnost: BIS na výboru pro zpravodajskou činnost o ruské účasti na výbuších ve Vrběticích poprvé informovala vybrané ministry i další tajné služby 7. dubna a tehdy už také bylo jasné, že se kauza zveřejní a že Česko bude reagovat.

Policie a BIS podle zdrojů Deníku N chtěly o výsledcích vyšetřování informovat veřejnost v řádu několika málo dní, ale další dvě zpravodajské služby potřebovaly čas, aby mohly stáhnout či upozornit své lidi v zahraničí. Z tohoto důvodu se zveřejnění odložilo o deset až dvanáct dní, následně se stanovilo pevné datum – právě pondělí 19. dubna. Zveřejnění se nakonec urychlilo kvůli tomu, že část informací o kauze měli někteří novináři – premiér Andrej Babiš s Janem Hamáčkem tak vystoupili na mimořádné tiskové konferenci už v sobotu 17. dubna večer.

Pokud by byl zachován původní plán, Hamáček by se ocitl