Notes: Motivace pro tento den: jak zbohatnout v medicíně, proměnit černou stavbu v bílou a nenechat se nakazit hoaxem

Rada České televize se začíná stávat opravdu výživnou kolekcí charakterů. Do nejužšího kola, ze kterého se bude vybírat nový člen, se dostal Michael Mann. Bohužel se nejedná o známého amerického režiséra, ale o českého advokáta, kterému připadají vtipné internetové narážky, že by prvňáčci z Plynární ulice v Teplicích měli být zplynováni. Nikdo z opozice se k tomu, že by pro Manna zvedl ruku, nehlásí. Sám advokát se hrdě označuje za zástupce širokého názorového proudu v Česku zvaného „smějící se bestie“. Připomínáme, že tento termín je připisován Reinhardu Heydrichovi.

Pojďme k něčemu veselejšímu, rádi přinášíme dobré zprávy. Jako dobrá zpráva se jeví, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger za poslední dva roky až zázračně zbohatl. Jeho přiznání majetku, které musel předložit z pozice své nové funkce, se oproti předchozímu přiznání, kdy byl v roli ředitele vinohradské nemocnice, navýšilo mnohonásobně – ze tří nemovitostí na šest desítek nemovitostí plus nějakých třicet milionů vydělaných bokem, zřejmě v soukromém Sanatoriu profesora Arenbergera, které sídlí ve stejném domě v Bolzanově ulici jako vyhlášené nízkoprahové centrum pro bezdomovce. Profesor Arenberger zřejmě nekecá, ale maká.

Škoda že se jeho organizační talent neprojevil v samotné vinohradské nemocnici. Ta totiž za nápadně nepříznivých podmínek pronajímá část svých kapacit na anticovidové testy externí společnosti Scimed Biotechnologies. FN Královské Vinohrady tak přichází o značné peníze.

Smolíka týdne si však tentokrát odnáší vládní hnutí ANO. Podle dosud nezveřejněné zprávy agentury Median je opouštějí i starší voliči, o které se dosud mohlo opírat, a pět měsíců před volbami stále ztrácí pozice. Volební jádro hnutí kleslo pod 15 procent a volební potenciál je na nějakých 27 procentech. To bude ještě mrzení.

Zmutujeme po očkování? Takovou otázku ve vás možná vyvolá hoax, který se šíří kvůli špatnému čtení jednoho preprintového vědeckého textu. Vědci z MIT zjistili, že za určitých okolností se může část genetické informace viru SARS-CoV-2 dostat do lidské DNA a zůstat její součástí. Zjištění se nijak netýkalo očkování, ale alarmisté již roztrubují, že po vakcinaci v nás zůstane koronavirus již navždy. Podrobnosti trpělivě vysvětlí Petr Koubský a my radíme očkování neodkládat, ať stihnete letní radovánky s potvrzením.

Před nedávnem Jan Moláček přinesl reportáž o tom, jak vlivný exekutor Dalimil Mika na Šumpersku začal budovat načerno přehradu a městský úřad mu ji dodatečně posvětil. Nyní nastal zajímavý obrat. Olomoucký kraj rozhodnutí úřadu zrušil, takže se z oficiální stavby znovu stala stavba černá. Botanik z Akademie věd navíc poukazuje na to, že na místě, které se mění v měsíční krajinu, rostl voňavý vemeník dvoulistý a také květiny důležité pro vzácného motýla jasoně dymnivkového.

Dalším podnikatelem, kterého úřady podezírají, že zničil kus přírody, je provozovatel zábavního rodinného parku Krtkův svět. Park je otevřený navzdory rozhodnutí České inspekce životního prostředí, která proti provozu areálu vydala předběžné opatření. „Rozhodl jsem se otevřít, protože mám pravdu,“ míní Josef Roušal.

A zase jedna dobrá zpráva: „Ten virus naštěstí moc nemutuje. Každopádně ‚mutuje‘ mnohem méně než třeba náš ministr zdravotnictví,“ říká Ladislav Machala z infekční kliniky na pražské Bulovce. Loni byl vůbec prvním lékařem, se kterým jsme pořídili rozhovor o koronaviru. Lenka Vrtišková-Nejezchlebová ho navštívila po osmnácti měsících a společně se ohlížejí za troskami starého světa.

Zato svět nám dnes ukazoval spíše svou horší tvář. Ransomwarový útok skupiny DarkSide znefunkčnil osm tisíc kilometrů dlouhý ropovod. Stojí za ním nejspíš kyberzločinci z bývalého SSSR. Ještě máme přitom na paměti jiný hackerský útok, při němž téměř došlo k dálkovému otrávení americké vodárny. Podrobně situaci rozebírá náš slovenský kolega Mirek Tóda. A kdy jste si vy naposledy změnili hesla ve svých strojích?

Sedm mrtvých dětí, 18 zraněných, zastřelená šestadvacetiletá učitelka a další pracovnice školy. Takový je výsledek tragédie v metropoli ruského Tatarstánu Kazani. Útok má na svědomí devatenáctiletý absolvent této školy. Na Telegramu před necelým týdnem napsal: „Jsem jako Bůh a chci, aby všichni pochopili, že jsou moji otroci.“ Vražedný posel Boží bude vyšetřen psychiatry.

Násilí bohužel prorůstá celé současné Rusko až k jeho hlavě. Martin M. Šimečka přináší referát o knize britského politologa Marka Galeottiho, velkého znalce Ruska. Galeotti si položil otázku, proč se začal v posledních letech chovat Putin víc násilnicky než autoritářsky. Vysvětluje si to tím, že Putin uvěřil, že proti němu Západ vede válku.

Porozumění národním zájmům, historiím a politikám je pro přežití důležité. Velkým expertem na státy střední Evropy, zejména Česko, Slovensko a Maďarsko (ve všech postupně žil), byl komentátor slovenského Denníku N Peter Morvay. Na počátku loňského roku bohužel zemřel, ale zůstaly po něm vynikající texty. Jejich slovenský knižní výbor recenzuje historik Michal Stehlík a my knihu operativně zařadili do našeho e-shopu.

