Hamáček je normální kluk, věřím mu. Kauza cesta do Moskvy je pěna na vodě, tvrdí navrátilec Urban

Po několika letech se do velké politiky vrací někdejší ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Minulý týden se stal šéfem středočeské ČSSD, na kandidátce pro sněmovní volby bude v tomto kraji dvojkou za předsedou strany Janem Hamáčkem. „Neudělal by něco, co by bylo v rozporu se zájmy občanů České republiky,“ hájí vicepremiéra v rozhovoru pro Deník N.

Jak byste chtěl zachránit středočeskou ČSSD?

Beru to jako krizový manažer a budu se snažit věnovat své zkušenosti sociální demokracii. Není to lehký úkol. Je potřeba hledat pozitivní schopnosti a přiměřenou shodu v kraji. Z debat nad programem cítím pozitivní energii a je tam i naděje. Bohužel nám schází důvěryhodnost a soudržnost. S tím je třeba pracovat. Je nutné normálně se bavit a používat selský rozum a lidský přístup.

Naplňují to podle vás kroky stávajícího vedení? Když si vzpomenu například na odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Nebudu kritizovat svoje kolegy v sociální demokracii. Kvůli tomu jsem se nestal předsedou ve Středočeském kraji, kvůli tomu mi důvěru nedali. Mám různé výhrady k různým lidem a jejich rozhodnutím, ale politika je jako život. Někdy uděláte věci dobré, někdy o trochu horší a někdy špatné. Nemůže fungovat ani sport, ani firma, ani práce, ani rodina, když se lidé budou navzájem kritizovat.

Nepomůže však kritika straně k sebereflexi?

Určitě, ale pokud máme špinavé prádlo, perme si ho doma. Chápu, že někdo v ČSSD má touhu se čas od času zviditelnit tím, že zkritizuje jiného sociálního demokrata. Já jsem tohle nikdy nedělal a dělat to nebudu, protože podle mě tahle cesta není správná ani v životě, ani v politice.

Jaké máte vztahy s Janem Hamáčkem?

Dobré, znám se s ním velmi dlouho. Považuji ho za člověka, který to má v hlavě srovnané, ví, co chce, a má zkušenosti. Umí jazyky, je to normální kluk. Věřím mu. Neudělal by něco, co by