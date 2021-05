Věková hranice prolomena. Americká FDA schválila vakcínu Pfizer pro děti od dvanácti let

Ve Spojených státech bude možné zahájit očkování proti covidu u všech dětí starších dvanácti let. Evropská regulační agentura se k témuž kroku už také chystá. Může to mít zásadní vliv hlavně na budoucí provoz škol.

Americký regulátor trhu léčiv, Food and Drug Administration (FDA) schválil na základě klinických testů použití vakcíny Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech u dětí starších dvanácti let. Dosavadní věkovou hranicí bylo šestnáct let. To znamená, že tyto starší školáky bude v USA možné očkovat v pohodlném předstihu před začátkem nového školního roku. CDC nyní chystá doporučení, jak a kdy děti očkovat.

Obě firmy již požádaly o stejný souhlas i evropskou