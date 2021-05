Určitě se brzy doslechnete, že vakcíny mění lidskou DNA. Víme, kdo za to může

Možná jste tu děsivou senzaci slyšeli už koncem loňského roku: když se dáte očkovat proti covidu (v některých verzích jen některými vakcínami, v jiných všemi), změní se vaše DNA natolik, že už vlastně nebudete člověkem. Stane se z vás geneticky upravený tvor, který bude navíc navždy trpět covidem, protože virus ve vás bude zabudován napevno.

Nebo tak nějak. Za drobné variace na toto téma neručíme, mutují rychleji než sám virus.

Specifikem tohoto hoaxu je, že se dá přesně stanovit jeho původ. Souvisí s preprintem jedné naprosto seriózní vědecké studie, z níž si autoři hoaxu vzali to, co dovedli či chtěli pochopit, důkladně to překroutili a vypustili do světa. Nyní vyšla definitivní, přepracovaná a již recenzovaná verze téže studie, takže se dá očekávat i nová verze nesmyslu.

Suroviny pro něj je opět dost, protože hlavní sdělení studie je poměrně silné: část RNA koronaviru SARS-CoV-2 se za určitých okolností může