Seznam zloduchů a tlučhubů epidemie je dlouhý. S tímto virem se sžijeme, ale přijdou jiné, bilancuje infektolog

„V Číně se tutlala ‚mimořádka‘, a je z toho celoplanetární průser,“ ohlíží se lékař Ladislav Machala z infekční kliniky na pražské Bulovce za osmnácti měsíci s epidemií. Loni v lednu jsme s ním pořídili první rozhovor o koronaviru v Deníku N, jak vidí situaci dnes? Vytěsníme virus? Vyhrají vakcíny i nad mutacemi? Na koho je nejvíc naštvaný? A co může způsobit loňský výpadek chřipky?

V lednu loňského roku jste v rozhovoru říkal, že za vašich studií byl v učebnicích infektologie o koronavirech jeden odstavec. Mezitím už ukázaly zuby SARS s MERS, ale teprve teď se asi začnou přepisovat skripta, ne?

Určitě. A nejen skripta z infektologie. Už v naší knížce Viry pro 21. století jsme s Janem Konvalinkou psali, že koronaviry zcela jistě neřekly poslední slovo, a to bylo ještě před MERS.

Jenže SARS i MERS způsobovaly ve velké většině opravdu těžké, až smrtelné onemocnění, což byla paradoxně výhoda, protože šly snáze odhalit a zastavit.

Nemocní s covidem sice na jednu stranu nemají v dobré polovině případů žádné příznaky, nebo jen velmi lehké, ale na stranu druhou určité procento potřebuje kyslík, intubaci a část lidí umírá. Takže jak říká můj vzácný přítel Konvalinka, covid je nemoc přesně mezi tragédií a banalitou, a to je velký problém. Část lidí ho bude pořád bagatelizovat, část se bude bát.

Když se ohlédnete, kdy jste byl během epidemie nejvíc naštvaný?

Kvůli adventnímu rozvolnění. Bylo úplně jasné, jak to dopadne, že tisíce lidí zemřou zbytečně. Za celý rok mám pomyslný seznam zloduchů, kteří k tomu přispěli. Jmenovat je nebudu, ale myslím, že většina čtenářů si dosadí svoje zloduchy.

Jsou to zloduchové z řad politiků, ale třeba i ministerských úředníků, tedy lidé, kteří mají zodpovědnost, ale ať už ze zlého úmyslu, z ignorance, nebo kvůli přebujelému egu udělali spoustu špatných rozhodnutí.

Jsem taky naštvaný na tlučhuby bez faktické zodpovědnosti, kteří ale mají velký vliv kvůli tomu, že jsou známí. Několik slovutných lékařů, ale i šéfů akademických institucí. Víte, Franta z hospody si myslí o inteligentech, že to jsou blbci, ale když se mu to hodí, rád se zaštítí tím, když nějaký pan profesor řekne, že lockdown je blbost, roušky jsou blbost a covid je rýmička.

Takoví tlučhubové budou asi všude, ne?

No, nevím. Sleduju dlouhodobě situaci v Německu, kde jsem nic takového nezaznamenal. Samozřejmě byly lidové protesty, ale že by tak hovořil někdo z lékařů nebo akademiků? To ne.

A jejich ministr zdravotnictví Spahn zatím přežil celou krizi. Jedná konzistentně, obklopil se skutečnými experty, kterým naslouchal. U nás byl například na počátku jmenován do poradního sboru jeden pán, který se následně celý rok projevoval v mediích jako absolutní tajtrlík.

V Německu taky s virem pořád bojují.

Ale nedošlo u nich k takové krizi jako u nás. Roli asi hraje i vyšší úroveň individuální disciplíny. Já jsem poloviční Němec, takže můžu být kritický k nám i k Němcům. Můj německý dědeček mi vždy žertem říkával, že každýmu Čechovi jdou trošku jinak hodinky. V těchto chvílích se to pozná.

Proto si myslím, že u nás musí být nařízeno nosit respirátory i na ulici. Jistě, může se zdát absurdní, když půjdu sám s naším buldočkem a budu míjet ostatní na dva metry – přenos infekce nehrozí. Jenže pořád někde vidím povídat dvě tři babky s hlavama u sebe, protože jsou nedoslýchavé, bez respirátorů.

Je to podobné, jako když chceme, aby se v Česku kolem základních škol jezdilo padesátikilometrovou rychlostí, musíme tam dát třicítku. V Německu stačí cedule Pozor, škola.

Vzal řetěz a pumpu zamkl

Všichni vyhlížíme návrat k „normálu“, ale mnozí tušíme, že „normál“ už nebude, že spousta věcí už nebude jako dřív. V čem covid svět změní?

Po covidu svět bude jiný, čehož se, jak jsem se dočetl, obává i Václav Klaus. Ale vážně. Svět se určitě změní v mnoha ohledech, ale zůstanu jen u toho, čemu rozumím.

Podobné krize lidstvo muselo řešit i dříve. Například v pozdním středověku se lidé nahrnuli do měst, kde byly špatné hygienické poměry, pitná voda byla kontaminována splašky a vznikly ideální podmínky pro šíření zejména střevních infekcí.

Během 19. století se prohlubovaly poznatky o vlivu hygieny, začala se vyvíjet bakteriologie a pomocí jejích objevů se ve vyspělejších částech světa podařilo úspěšně vyřešit zásobování pitnou vodou a vymyslet funkční systém vodovodů a kanalizací. Našlo se zásadní řešení, které reagovalo na změnu světa.

Současná globalizace opět silně změnila svět, nastolila ideální podmínky pro šíření jiných infekcí, zejména těch, které se šíří vzduchem. Covid není tou poslední, která přijde. Tak jako je dnes normální, že z vodárny teče voda, do které se přidává chlor, a že existuje bezpečný systém kanalizace, bude časem normální nějaký systém