Na co se dívat i nedívat na Netflixu a HBO v květnu

Reality show z domácí izolace, černý pasažér na kosmické lodi, appka na ženský orgasmus, Miss World 1970, rodina zachraňující Zemi před stroji či temné vraždy v temných severských zemích. Měsíc lásky na streamových platformách nabízí pestrý výběr. Co by na to řekl Mácha? Nejspíše něco jako: Za růžového večera před monitorem sličná děva sedí, z gauče a možná u piva na Netflix dlouho do noci hledí…