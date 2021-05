Babiše už opouštějí i věrní voliči. Data odhalují, kdo všechno se od ANO odvrací

Necelých pět měsíců před volbami se hnutí ANO dostává do čím dál větších problémů. Jeho podpora podle tří výzkumných agentur od začátku roku slábne a v dubnu se dostala již téměř na 20 procent. V posledních měsících se ANO již pravidelně umísťuje v šetřeních prakticky všech agentur na druhém místě, dubnový volební model Kantaru CZ jeho podporu odhaduje až jako třetí nejvyšší, za koalicí Spolu.

Hnutí ANO by se mohlo utěšovat, že oslabení k 20 procentům není nijak fatální a co by za tato čísla dala většina jeho konkurentů. Bližší pohled na data podpory pro subjekt Andreje Babiše ale odhaluje obrázek, který by měl dosavadního hegemona české politiky zneklidňovat.

Problémem, který nyní ohrožuje premiérovo potenciální sněmovní vítězství, je oslabování ANO ve skupinách voličů, kde doposud dominoval. Potíže s nástupem třetí vlny covidu na začátku letošního roku a s tím související zdravotní, ekonomické i sociální dopady vedly podle všech relevantních výzkumů k poklesu podpory pro dominantní vládní stranu.

ANO v posledním čtvrtroce podle Medianu oslabilo mezi svými pevnými voliči o čtyři procentní body, jeho volební jádro kleslo již pod 15 procent. Ztenčil se ale i jeho volební potenciál, strop podpory nyní agentura odhaduje „jen“ na 27 procent.

„Hnutí ANO je tu pro všechny,“ říká často premiér Babiš. Je to pěkná marketingová formule, realitou ale je, že hnutí více oslovuje některé voličské skupiny a snaží se hájit jejich zájmy. Jednou z notoriet české politiky je, že ANO má dominantní pozici mezi staršími lidmi.

Zejména během minulého volebního období se Andreji Babišovi podařilo po celé zemi „vyluxovat“ statisíce voličů tradiční levice. Právě podpora mezi seniory tvoří v posledních letech sílu hnutí ANO a ani řada skandálů, se kterými se vláda, samotný Babiš nebo někteří jeho spolustraníci potýkají, oblibu premiérovy formace nesrazila.

K jistému oslabení došlo až s příchodem druhé vlny covidu na podzim 2020, naplno se tento trend začal projevovat až v posledních třech měsících. Data Medianu ukazují, že oproti lednu zůstala podpora ANO prakticky stejná mezi voliči od 18 do 54 let. Babiš nebyl se svým hnutím u této skupiny silný ani dříve, zejména mezi mladými lidmi dlouhodobě dominují Piráti.

Problém pro ANO ale představuje znatelný pokles podpory mezi lidmi ve věku 55–64 let a mezi seniory. Mezi lidmi nad 65 let hnutí od ledna oslabilo o