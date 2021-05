Spojené státy vyslovily ochotu jednat o uvolnění patentové ochrany vakcín proti covidu. Je to líbivý krok, ale pandemickou situaci z krátkodobého hlediska zlepšit nemůže. Z dlouhodobého patrně také ne, i když zároveň platí, že právo ochrany duševního vlastnictví dokonalé rozhodně není.

Bidenův návrh je demagogický. Když se zruší patenty na vakcíny, očkování lidstva to nezrychlí

Bylo nebylo. V zemi tak daleké, že je to málem zase už zpátky u nás, žil chytrý lakomý vynálezce. Když vypukla zlá nemoc, pohotově vymyslel lék. Nikomu neřekl, z čeho se skládá. Kdo na to měl, lék si koupil, kdo neměl, nemohl. Naštěstí tou dobou dokraloval starý král a místo něj nastoupil nový, ještě starší (tomu se nedivte, v pohádkách je možné všechno), zato laskavější. Nařídil vynálezci, aby recept na lék zveřejnil. Ten se vám, milé děti, zlobil a rozčiloval! Ale nebylo mu to nic platné. Dal tedy celý návod na internet. Lék si teď může pohodlně vyrobit každý sám, nemoc je zažehnána. Zazvonil zvonec a… Kdepak. Téhle pohádce jen tak brzy konec nebude.

Signalizace ctnosti z Washingtonu

Peklo zamrzlo! Jsou to silná slova, ale těžko najít slabší, která by vystihla význam události. Pátého května vyhlásila americká obchodní zmocněnkyně Katherine Taiová (na Twitteru; některé zvyky z dob starého krále přetrvaly), že americká vláda podpoří