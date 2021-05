Americká turistická atrakce číslo jedna: snadno dostupná vakcína

Kromě Chile a Uruguaye probíhá očkování v Latinské Americe pomalu a nevypadá to, že by v brzkých týdnech mělo akcelerovat, ač jsou země na vrcholu druhé pandemické vlny. Proto ti, kteří si to mohou dovolit, za vakcínou cestují do USA, kde ji dnes vpíchnou prakticky každému, kdo jde okolo.