Stále můžeme zopakovat stejnou chybu jako před 100 lety, říká ekonom Paul De Grauwe

V knize The Limits of the Market popisuje velké ekonomické změny skrze metaforu kyvadla, které se pohybuje mezi tím, kdy v ekonomice hraje prim stát a kdy trhy. Ke konci 20. století se kyvadlo zhouplo k trhům, vy jste už v roce 2016 ale předpovídal, že brzy přijde další změna směru. Prožíváme ji nyní?

Rozhodně si všímám změny a kyvadlo se začalo pohybovat směrem k vládám. K dominanci trhů docházelo v podstatě od 80. let 20. století, kdy se ekonomika začala od vlád odvracet. Vedlo to k otevírání nových trhů, globalizaci a dalším bezpochyby přínosným změnám – zejména pak k ekonomickému růstu v rozsáhlých částech světa, jako je například Čína.

Teď ale narážíme na některé z limitů, které jsem v knize popsal. Kyvadlo se proto vrací a vlády jsou zase důležitější, a to zejména díky tomu, že ekonomiku stabilizují. Covid-19 a krize s ním spojená nám ukazují, jak je tržní systém křehký.

Přišel velký šok, velká uzávěra a HDP se v první polovině loňského roku v mnoha zemích propadlo. Vlády musely zakročit a zajistit, že nepřijde další katastrofa. Staly se tím nejdůležitějším aktérem, protože zhroucení systému zabránily. To už dnes víme a chápeme.

Když k něčemu podobnému došlo ve 30. letech minulého století, vlády nezakročily dostatečně rázně a výsledkem byly obrovské katastrofy, které otřásly celou Evropou a především Německem. Z toho jsme se ale poučili – vlády nabyly na významu, a to bude s klimatickou změnou pokračovat dál. I v tomto případě je totiž zjevné, že se s tím nedokážeme vypořádat bez rázných zákroků veřejných institucí, a v tomto smyslu se kyvadlo posouvá zpět k mocnějším vládám.

Jaká rizika se s takovou změnou pojí, zvlášť v tak bezprecedentní situaci, jakou je globální pandemie?

Riziko je, že