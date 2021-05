Deset dní, které otřásly světem. Jak se český Honza pokusil vyzrát na ruského medvěda a upatlal si kardinální blamáž

Komentář Michaela Žantovského: „Všechna politika je lokální,“ shrnul někdejší předseda Sněmovny reprezentantů Spojených států „Tip“ O’Neill obecnou zákonitost, že to, jak se lidé dívají na svět z místního pohledu, je nakonec důležitější než to, jak ho vidí v odlehlých metropolích. Aplikuje-li se však tentýž přístup na otázky národní bezpečnosti a zahraniční politiky, hrozí, že dojde k nedozírným škodám. K jejich předcházení mívali v americkém Kongresu jiné pravidlo: „Domácí politika končí na břehu moře.“ Český Rybář z Nerudova Hastrmana by si jen povzdechl: „Ďjó, moře!“