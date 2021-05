Otevřou se všechny obchody, vrací se další žáci do škol. Co vše se od pondělí mění

Život v Česku se v pondělí opět dostane do poněkud normálnějších kolejí. Otevřou se všechny doposud zavřené obchody a trhy, do škol se vrátí zbylí žáci druhého stupně základních škol. Shrnujeme, co dalšího se pondělkem mění.