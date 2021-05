ANO se propadá k dvaceti procentům, Piráti se Starosty zvyšují náskok

Oslabování hnutí ANO nekončí. Podle volebního modelu agentury Median by jej v dubnu volilo 21 procent lidí. Oproti březnu by tak hnutí Andreje Babiše oslabilo o 3,5 procentního bodu a jeho odstup od vedoucí koalice Pirátů se Starosty by se prohloubil.