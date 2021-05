Notes: Ať se píše o něčem jiném než o pandemii, přáli si všichni. A splnilo se jim to

Anglické rčení říká, že člověk má být opatrný v tom, co si přeje. Spousta lidí si nejspíše přála zprávy i o něčem jiném než o pandemii a splnilo se to se vší parádou. Hromadou čtení i tipy na to, co poslouchat nebo sledovat přes víkend, vás v Notesu provede Eva Mošpanová.

Kdokoliv z vás se poslední týdny modlil, aby se v médiích konečně mluvilo o něčem jinem než o koronaviru, může toho po těchto dnech s čistým svědomím nechat. Děje se toho totiž tolik, že i na nepandemickou dobu by toho bylo dost.

Titul kauza týdne si odnáší spin-off kauzy výbuch ve Vrběticích. Jeho hlavní postavou nejsou dva agenti GRU (vzpomínáte si na ně vůbec ještě?), ale ministr vnitra Jan Hamáček, který měl údajně plánovat výměnu vakcíny Sputnik za mlčení o ruském podílu na Vrběticích. Text Seznam Zpráv, který celou věc odstartoval, ovlivnil veřejnou debatu a dění jako tyto dny žádný jiný. Jak ale upozorňují ve svém komentáři Jakub Zelenka a Jana Ustohalová, v mnoha směrech nabízí více otázek než odpovědí.

Náročný týden neměl pouze Jan Hamáček. Jeho koaliční partner a premiér Andrej Babiš se dozvěděl, že jeho hnutí ve volebních preferencích dále padá, píše Honza Tvrdoň. Dvacet procent hlasů, kolem kterých se aktuálně točí, je velice solidní výsledek, je ale čím dál vzdálenější tandemu Piráti + Starostové, který šplhá ke 28 procentům. Jelikož Babiš ztrácí, zároveň ale nevypadá na to, že by se mu „chcelo z premierského kresla“ pryč, čeká nás do podzimních voleb nejspíše tvrdý a ošklivý souboj.

Také Jiřímu Pospíšilovi se moc nedařilo, když přišel o svou pozici v čele Spojených sil pro Prahu, píše Prokop Vodrážka. Kdo by se o bývalého předsedu TOP 09 bál, může zůstat zcela v klidu. Pořád ještě zůstává zastupitelem, europoslancem a předsedou pražské buňky TOP 09.

Pokud se vy někdy bavíte nebo utěšujete pohledem na to, jak se nedaří jiným, třeba sledováním pořadu Výměna manželek, přečtěte si rozhovor Jany Ustohalové se socioložkou, která jej zkoumala. Možná vás přiměje pohlédnout na něj trochu jinýma očima. Socioložku Irenu Reifovou si můžete poslechnout i v podcastu Studio N.

Koronavirus možná trochu zapadl, pořád ale ještě není pryč. Petr Koubský ve své pravidelné dávce dat upozorňuje, že i když počet úmrtí klesá, Česko očkuje pomaleji než většina zemí Evropské unie a koronavirus se ve světě šíří ve velkém.

Pro ty, co mají očkování nebo covid-19 už za sebou, je zajímavé téma „covidového pasu“. To zkoumala Markéta Boubínová, která odpovídá na to, kdy se takového pasu můžeme dočkat a zda je diskriminační pro ty, kteří naočkovaní nejsou.

Závěrem ještě několik tipů na víkend:

Pokud nevíte, na co se přes víkend dívat, doporučuji film The Mitchells vs. The Machines na Netflixu. Dřív než mávnete rukou s tím, že se na animáky nedíváte, dejte mu šanci. Za pestrými barvami je totiž skvělá a chytrá komedie o rodině, která se rozhodla postavit se nadvládě umělé inteligence. A za některé z mnoha vtipů o moderních technologiích by se nestyděli ani moderátoři mnohem váženějších pořadů.

Pokud nevíte, co poslouchat, doporučuji nejnovější díl podcastu The Intelligence od Economistu. Věnuje se třem tématům a za poslech stojí ta o „nejvyšším soudu“, který si Facebook zřídil na posuzování příspěvků, i o muzikálu o duševní poruše, která válcuje Čínu. Jednoznačně nejsilnějším je ale třetí téma – o dětech a mladistvých, které ve Spojených státech soudí stejně jako dospělé, a důsledkem jejich mladické nerozvážnosti jsou dekády nebo i celý život za mřížemi.



Pokud nevíte, co vařit, doporučuji zeleninové kari, od kohokoliv si vyberete (recept má Pohlreich, Vaněk, Apetit a mnoho dalších). Jeho krása je v tom, že se nemusíte striktně držet zeleniny napsané v receptu, ale můžete do něj hodit jakoukoliv zapomenutou mrkev nebo zbytek papriky, které doma najdete. Takové recepty se hodí vždy.

Užijte si slunečný víkend.