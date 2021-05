Covid v Česku opadá. Pořád ale ne dost. A očkujeme bolestně pomalu

Všechno je na dobré cestě, tak proč po ní nejdeme rychleji? Nových případů covidu přibývá stále méně. Ale pořád ne tak málo, abychom mohli jásat. Očkování běží. Ale ne tak dobře, jak by mělo. Vypadá to na tradiční český zvyk: posadit se u té dobré cesty, nikam nespěchat a vybalit svačinu. Ale na to ještě není vhodná chvíle.