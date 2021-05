Vliv německé zbrojovky na ohýbání tendru za 52 miliard bude řešit branný výbor. Premiér mlčí

Zakázka na pásové obrněnce je největším armádním kontraktem polistopadové české historie. Má vyjít na 52 miliard korun. A jak se ukázalo, jeden z uchazečů, německá zbrojovka Rheinmetall Landsysteme, se loni v prosinci obrátil na premiéra Andreje Babiše s návrhem, který by obstál i při značně odlišných kritériích zakázky.

Přestože jsou její pravidla už odsouhlasená a pro ministerstvo obrany závazná, jejich značnou změnu (v duchu návrhu německých zbrojařů) od ledna prosazuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Rheinmetall nám nemusel nic posílat, maďarský příklad je dostatečně známý,“ tvrdí Havlíček s odkazem na to, že německá zbrojovka se už na dodávce obrněnců dohodla s Budapeští. Jenže faktem je, že Rheinmetall dopis poslal.

Deník N oslovil přímo premiéra Andreje Babiše, dvakrát se také e-mailem obrátil na tiskové oddělení vlády. Předseda vlády ale od 3. května mlčí.

Nabízejí se dvě možnosti, co se mohlo stát. Buď si premiér německý dopis přečetl a zadal loajálnímu vicepremiérovi, ať „to vyřeší“. Havlíček vede ministerstvo průmyslu, v tom by premiérova volba byla logická. Jenže by zároveň šlo o úpravu běžící soutěže ve prospěch jednoho z účastníků na základě jeho návrhu.

Nebo se ministerstvo průmyslu mohlo rozhodnout bojovat za postavení továrny na obrněnce v Česku poté, co dorazil německý dopis s tímto návrhem, jen shodou okolností. Havlíček říká, že jeho ministerstvo nemělo dříve možnost zapojit se do meziresortního připomínkového řízení. To skutečně k obrněncům dříve nebylo, nicméně ministři měli možnost zakázku „otevřít“ během jejího projednávání na vládě.

Ministerstvo obrany nyní v podkladech pro jednání vlády jasně píše, že Rheinmetall dopis poslal. „Prezident společnosti Rheinmetall Group ve svém dopise předsedovi vlády ČR ze dne 9. 12. 2020 vyjádřil své