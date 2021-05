Schillerová řeší, jak zvrátit závěry Babišova auditu, a neohrozit přitom veškeré dotace pro Česko

Podle ministryně financí Aleny Schillerové zvažuje její resort cestu k soudnímu napadení závěrů evropských auditorů. Ti rozhodli, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a Agrofert nemá nárok na dotace. Cesta k soudnímu sporu na evropské úrovni ale není pro Česko bez rizika – mohla by vést k zastavení eurodotací pro celou zemi. Deníku N to v rozhovoru řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Podle Schillerové se Česko do sporu pustí jen v případě, že se toto riziko podaří odvrátit. Jak to ale chce udělat, ministryně neupřesnila.