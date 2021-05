Když se Hamáček a Kroupa perou, Putin se směje

Komentář Jana Wirnitzera: Je tomu už dávno, ale možná si vzpomenete na časy, kdy hlavním tématem české veřejné diskuse byla zpráva, že ruští agenti odpálili nastraženou bombou český muniční sklad. Co by dříve bylo tématem číslo jedna na půl roku, úplně zapadlo. Kauza střídá kauzu, není čas vydechnout a zvážit, co je důležité a podložené.