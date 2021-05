Australsko-čínská roztržka graduje. Úsměvy nad vačnatci jsou ty tam, teď „duní válečné bubny“

Čína zastavila ekonomický dialog s Austrálií. Co to znamená? Zatímco Canberra otevírá nové ambasády v Tichomoří, ruší dohody k Pásu a stezce a zvažuje vypovědět kontroverzního čínského nájemce z přístavu Darwin, který mu na 99 let pronajala, Peking se staví do role oběti a pranýřuje „mentalitu studené války“. Vombata jménem Lískový oříšek už zkrátka v náruči svírá někdo jiný než první pár ČLR.