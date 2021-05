Výměna manželek je pornografie chudoby, říká vědkyně, která seriál zkoumala

„Na seriálu je nejproblematičtější zírání na chudobu, dehonestace, stigmatizace chudých a vytváření ostudy, která je spojovaná se socioekonomickými problémy,“ říká Irena Reifová z FSV UK, která reality show a speciálně Výměnu manželek zkoumala. Pořad patří mezi nejúspěšnější na TV Nova, kde běží šestnáct let.

Co vlastně dělá z Výměny manželek tak obrovský divácký fenomén?

Základní antropologický moment, který k němu lidi přitahuje, není nijak unikátní pro Výměnu manželek ani pro reality TV. Je to obecná lidská potřeba dívat se na to, co je jinak skryté či neviditelné.

Nahlížet do světů, které jsou oddělené nějakou bariérou, jsou v nepřístupné oblasti. Méně pateticky bychom mohli říci, že to skryté a neviditelné je reprezentované soukromím.

Takže je to zvědavost?

Ano, přesně tak. Jde o to nahlédnout do soukromí, do privátní zóny. Někdo může oponovat, že když jdeme na návštěvu, máme stejnou příležitost. Ale návštěva představuje kontrolovanou situaci. Většina z nás bude mít tendenci aspoň vysypat sušenky na stůl nebo zakopnout pantofle roztrhané psem pod postel. Nějak tu situaci odejmout zpod kontroly tomu, kdo se dívá.

Což při rozsahu celodenního natáčení, neustálé přítomnosti kamery, nejde. Je tam snaha některé momenty moderovat, ale ta se dříve či později rozplyne.

Je to vlastně touha otevřít