Na co se těšit v knize Hledání českého příběhu?

Knihu Hledání českého příběhu si můžete už nyní objednat v crowdfundingu, kde kromě nových titulů Edice N najdete také zvýhodněnou nabídku předplatného.

Od chvíle, kdy propukla covidová pandemie, prošla tato republika celou řadou krizových situací, nejtěžších od vzniku své novodobé samostatné existence. Nejen těch, při nichž obětaví zdravotníci padali únavou a dobrovolnické šití roušek nahrazovalo jejich prvotní nedostatek, ale i dlouhým obdobím, kdy řada věcí, na něž jsme byli zvyklí, nefungovala, politici zmateně kormidlovali zemi od jednoho břehu ke druhému…

Bylo to těžké, zároveň však neocenitelně poučné. To vše nám totiž umožnilo ještě ostřeji nahlédnout, jak se v takových chvílích chová naše společnost, její elity, různé vrstvy, profese, ti mladší i ti starší.

A možná nás to i přimělo přemýšlet, proč to tak je. Co nás k tomu vede, jaké máme motivace, co formuje naše chování v dobách vypjatých i těch klidnějších. Kde se v nás bere to, co pospolitost lidí žijících v české kotlině, na moravských rovinách a ve slezských horách – ať už v dobrém, či zlém – v něčem nějak odlišuje třeba od našich sousedů.

Ani to ale není nejdůležitější. Nejeden z nás si přitom opět pokládal otázku: chci, aby česká společnost byla se vším všudy taková, jaká je, jak se už ty tři desítky let projevuje? A pokud ne, co by se mělo změnit? Co nám chybí, proč u nás nejde spousta věcí, které jsou už jinde samozřejmostí? A kudy na to, abychom s tím něco udělali?

S úvahami kolem výše načrtnutých témat se čtenáři Deníku N setkávají v komentářích a esejích redaktorů, externích spolupracovníků i různých výrazných osobností prakticky neustále. A protože se opět blíží čas, kdy bychom měli vyslat ty nejlepší ženy a muže, aby nás zastupovali v zákonodárném sboru a někteří z nich řídili v nadcházejících letech tuto zemi, rozhodli jsme se vybrat – dle našeho názoru – to nejlepší, co vás může před nadcházejícími volbami inspirovat k přemýšlení o dalším směřování české polis. Máme totiž za to, že bychom si naši volbu (a nejen tu u hlasovacích uren) měli už opravdu dobře promyslet.

Sborník, který držíte v rukou, jsme rozdělili do tří částí pojmenovaných podle obrazu slavného francouzského malíře Paula Gauguina: Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?

Texty v té první rozebírají některá období novodobých českých dějin, fenomény, které zdejší společnost nějakým způsobem ovlivnily a možná dodnes ovlivňují.

Druhá vám některými klíčovými situacemi a reakcemi připomene, jak se tato země v uplynulých měsících potýkala (nejen) s covidem, nakolik byla (ne)úspěšná a proč.

Třetí, z našeho pohledu nejdůležitější, hledá odpovědi na otázky: Co dál? Kde začít? Jak se pohnout správným směrem? A opět je míněna především jako námět k přemýšlení, ne jako nějaký ucelený návod.

Do knihy komentářů přispěli: Fedor Gál, Marie Gottfriedová, Martin Groman, Anna Hogenová, Hynek Jeřábek, Karolína Klinková, Kateřina Kňapová, Martina Viktorie Kopecká, Petr Koubský, Ivan Kytka, Adam Michnik, Josef Mlejnek jr., Jan Moláček, Eva Mošpanová, Tomáš Němeček, Jiří Padevět, Jiří Pehe, Dominika Píhová, Petr Pithart, Michael Romancov, Eva Romancovová, Ján Simkanič, Adéla Skoupá, Martin M. Šimečka, Pavel Tomášek, Jana Ustohalová, Jan Wirnitzer, Filip Zajíček

Vedle komentářů a esejů, které průběžně v nedávné době vycházely na tištěných stránkách i na webu Deníku N, najdete v našem sborníku také několik dosud nepublikovaných textů. To vše doprovozeno „obrazovými glosami“ známého slovenského kreslíře Shootyho.

Přejeme vám inspirativní čtení a po prázdninách dobrou volbu.

Libor Stejskal, editor, 18. dubna 2021

Kniha komentářů Deníku N vyjde v červnu 2021.