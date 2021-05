Notes: Co kdyby na Heleně umřel Wellington? A Mao se dožil dnešních úspěchů Rudé knížky

A tak vás dneska nebudu hned v úvodu děsit či znervózňovat a začnu něčím pozitivním. Kolega Jan Kudláček připomněl ve svém textu neuvěřitelný příběh ženy, která přes všechnu smůlu měla obrovské štěstí – přežila katastrofy tří největších lodí své doby, Titanic nevyjímaje. Přesně před padesáti lety tiše skonala ve své posteli, v domku obklopeném zahrádkou a svými milovanými slepicemi. To je fakt hezké čtení.

A shodou okolností je tu ještě jedno zajímavé kulaté výročí. O sto padesát let dřív než štěstěnou políbená stevardka zaoceánských lodí odešel ze světa jistý Bonaparte, známý též jako císař Napoleon I. S nadsázkou by se dalo říct, že se k smrti unudil na ostrůvku zvaném Svatá Helena, kam ho postrkem poslali poté, co mu u Waterloo dost surově nařezala spojenecká vojska pod vedením pánů Blüchera a Wellingtona. Shodou okolností se právě ten kousek nehostinné země, na němž francouzský vojevůdce skonal, stal málem osudným i druhému z jmenovaných. Tuto a spoustu dalších zajímavostí vypátral náš externí spolupracovník Tomáš Nídr.

A do třetice: Rudá knížka už nevyvolává jen vzpomínky na čínského hrůzovládce Mao Ce-tunga (kdysi do ní vtělil všechna svá moudra a nadšení budovatelé komunismu se ji učili nazpaměť). Teď láká především miliony mladých, dobře situovaných Číňanek z velkých měst. Tenhle úžasný podnikatelský příběh, který se ale možná pomalu chýlí ke konci, pro vás sepsala Magdaléna Slezáková.

Klasickému aktuálnímu zpravodajství se ale ani dnes nevyhneme. Ten výše zmiňovaný pán v červeném svetru, několikanásobný ministr i předseda ČSSD, vrací úder. Za údajně lživé informace o své plánované cestě do Moskvy chce zažalovat reportéry serveru Seznam Zprávy o deset milionů a po opozici, která si nebrala servítky, žádá omluvu. Kolegové Lukáš Prchal a Michael Švec zjistili, jak své dost těžko pochopitelné kroky z poslední doby vysvětloval poslancům na uzavřeném jednání bezpečnostního výboru za účasti šéfů některých tajných služeb. Vypadá to skoro, že covid-19 se už mnohým omrzel a vracíme se k běžné politické agendě.

A to nemluvím o tom, že nákaza – s nadsázkou řečeno – vyklízí i další pozice. Iva Bezděková zjistila, že například v Praze se ruší očkovací místa a pro vakcínu si lidé stále častěji chodí do velkokapacitních center, která dokážou odbavit tisíce klientů denně. Pro člověka jako já, který už má čtvrtou registraci, ale svoji věkem zaslouženou dávku ještě ne, opravdu povzbudivá zpráva.

V komentáři se pak Petr Janyška vrací k debatě, která se před pár dny ve Sněmovně rozproudila kolem případných sňatků stejnopohlavních párů. Člověka napadá, co všechno si někdo nedokáže vymyslet jen proto, aby dvěma zamilovaným lidem zabránil vstoupit do svazku, po němž touží. Komentář nese příznačný titulek Přešlapování mezi Západem a Východem.

A Lukáš Hendrych s potěšením kvituje, že česká vláda už nejen zjistila, že proti nám vedou některé státy tzv. hybridní útoky s cílem poškodit nás, ale zaobírá se i tím, že bychom se měli bránit.

Není těch dobrých zpráv dneska nějak moc?

Co si zítra přečtete v tištěném vydání:

Otazníky kolem kauzy Vrbětice

Penziony nevědí, kdy budou moci otevřít

Bidenův plán očkování brzdí váhavci a odmítači

Violet Jessopová, žena s pěti životy

Z úřadu Schillerové se stal resort Instagramu

Zemanovu kanálu se pootevřely dveře

Čínská ruleta s padající raketou

Vydat knihu na americkém trhu je vždy těžké, říká překladatel

Hokejista pyká za lajk k Hitlerovi a Clintonové

A když už vás tu dneska tak pěkně lákám na to nejzajímavější z naší produkce, ohřeju si polívčičku, kterou jsem si vlastnoručně umíchal. V Edici N právě připravujeme k vydání tři nové knihy. Jednu z nich jsem sestavil z komentářů a analýz, které vypovídají nejen o tom, jak se tato společnost chová v těchto měsících čili v době docela vážné celosvětové krize, ale najdete v ní i úvahy na téma „Co dál?“. Už teď si je všechny můžete pořídit v našem crowdfundingu, kde najdete i zvýhodněné předplatné Deníku N.