Přešlapování mezi Východem a Západem. Debata o manželství pro všechny ukázala, jak si někteří poslanci představují rovnost práv

Parlamentní rozprava jako by vypadla z jiného století. Přitom jde o velké civilizační téma, které posunuje lidstvo někam jinam, než jak bylo po staletí zvyklé. Zasloužilo by si, aby bylo uchopeno seriózně, aby se klidně argumentovalo. Od některých poslanců ale bylo slyšet nechutnosti poznamenané nevzdělaností a zlou vůlí, člověk se za ně musel stydět. A to nejen za Tomia Okamuru, který by prý raději jako dítě skočil z okna, než aby byl adoptován stejnopohlavním párem.

Ta debata ovšem nebyla jen o sňatcích pro všechny. V jejím podtextu byl střet o míru tolerance a rovnosti práv, tedy o míru demokracie, jež se týká stejně tak homo- jako heterosexuálů. Šlo o politikum par excellence a svým způsobem o stejný boj jako kdysi v minulosti o osmihodinovou pracovní dobu nebo o všeobecné volební právo. Touha po důstojné existenci, možnosti žít tak, jak se člověk narodil, versus nutkání vnucovat lidem, jak by se mělo a nemělo žít na základě nějaké ideologie.

V lidstvu je podle nejrůznějších studií nějakých pět až osm procent lidí s homosexuální orientací. To by znamenalo půl až tři čtvrtě milionu Čechů – jedno dvě děti ve třídě. Prostě to tak je, tak se narodili. Stejně třeba jako leváci a praváci nebo bruneti a blonďáci.

Jak se k tomu volání po stejných právech dosud stavěli poslanci? Návrh novely občanského zákoníku, jak se zmíněnému návrhu manželství pro stejnopohlavní páry říká oficiálně a za nímž stojí iniciativa Jsme fér, poslanci