Na americkém trhu je těžké prosadit jakoukoliv knihu, nejen českou, říká překladatel Alex Zucker

Díky překladateli Alexi Zuckerovi (1964) promlouvá v angličtině Jáchym Topol, Patrik Ouředník, Petra Hůlová – a nejnověji také filozof Jan Patočka. Zucker se k české literatuře dostal po studiích zoologie a politologie. Po devětaosmdesátém žil pět let v Praze, kde pracoval mimo jiné pro ČTK. Dnes žije v New Yorku.

Začněme nejdřív od politiky, kterou jste ostatně původně vystudoval. Média u nás pořád mluví o tom, jak Donald Trump rozdělil Ameriku a jak to má Joe Biden po něm těžké. Jak se to jeví zevnitř, z New Yorku?

Já to vidím jinak. Z mého pohledu Trump Ameriku nerozdělil. On jenom vyostřil a zvýraznil rozdělení, která v naší společnosti existovala už dlouho. Rozdělení a napětí, která vyplývají z toho, že Amerika je založena na hlubokých nerovnostech a kontradikcích, s nimiž jsme se stále ještě nevyrovnali. Netvrdím, že prezident nebo státní politika nemají na New York vliv, ale hlavní problémy, kterým čelíme, jako například nedostatek cenově dostupného bydlení, jsou s námi už dlouho a nezáleží, kdo zrovna sedí v Bílém domě. Na druhou stranu dopad covidu na New York byl – a pořád je – katastrofální. Věřím, že kdyby byl prezidentem někdo jiný než Trump, Newyorčané by trpěli a umírali mnohem méně.

O Trumpovi se mluví vždycky v souvislosti s politikou, se společností. Poznamenal také nějak kulturu?

Odpovím otázkami. Co je to kultura? A není politika také součástí kultury? Nebo máte kulturou na mysli umění, umělecký život?

Tak nejdřív zaprvé.

Pokud chápeme kulturu v tom širším smyslu, tu Trump bezpochyby