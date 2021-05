Babiš: Příští týden začneme očkovat i lidi nad 45. Všechny dávky Moderny půjdou k praktikům

Očkovat vakcínami od společnosti Moderna budou v Česku nově jen praktičtí lékaři. Deníku N to sdělil premiér Andrej Babiš. Cílem je podle něj od června dávat vakcínu i lidem od šestnácti let. Příští týden přijde na řadu skupina 45+.

Praktici zatím očkují především vakcínami od AstraZeneky a Johnson & Johnson. V některých regionech sice dostávali i vakcíny od společnosti Moderna, záleželo to ale především na dohodě s kraji.

Od AstraZeneky by ale podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) mělo v květnu přijít jen 28 tisíc dávek a jednodávkových vakcín Janssen od Johnson & Johnson 170 tisíc dávek. To je pro zhruba 3500 praktických lékařů zapojených do systému dohromady necelých 200 tisíc dávek. Naopak od Moderny přijde 354 tisíc dávek.

„Strategie je teď nově taková, že