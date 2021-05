Otázky a odpovědi: Čemu v kauze „Sputnik za Vrbětice“ věřit a kde pochybovat?

Čeští politici poměrně dobře ustáli první nápor Ruska po odhalení kremelské stopy ve výbuchu ve Vrběticích, pak se ale do kauzy zamotali. Server Seznam Zprávy napsal, že vicepremiér Jan Hamáček chtěl aféru ututlat a vyměnit za ruské vakcíny. Příběh ale zatím má řadu bílých míst.

Co se stalo?

Server Seznam Zprávy zveřejnil v úterý ráno materiál, podle nějž vicepremiér Jan Hamáček chtěl letět do Ruska s nabídkou utajení vrbětického skandálu výměnou za milion vakcín Sputnik a za nabídku summitu Biden–Putin v Praze. Hamáček i někteří účastníci jednání to popřeli, opozice (především blok Spolu) reagovala tvrdým útokem na vicepremiéra, respektive vládu. Ve středu ministr vnitra oznámil, že se bude soudit,

Kdo s kým jednal a kdo se na koho odvolává?

Portál Seznam Zprávy podle vlastního vyjádření „od několika účastníků jednání ověřil“, že v Hamáčkově kanceláři se 15. dubna sešli velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel zahraniční rozvědky Marek Šimandl, šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun a policejní prezident Jan Švejdar. Později je doplnil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Zpráva o účasti v tomto formátu není popíraná, Česká televize doplnila, že na jednání byl i tehdejší Hamáčkův náměstek (a nynější ministr zahraničí) Jakub Kulhánek.

Část účastníků schůzky ale popřela to, co Seznam Zprávy označují za klíčový bod jednání – tedy že by šéf ČSSD plánoval s Ruskem zobchodovat vrbětický skandál. „Já stojím za ministrem Hamáčkem,“ řekl Deníku N velvyslanec Pivoňka. „Nenabyl jsem z toho jednání dojmu, že cesta byla plánována za účelem výměny Vrbětic za vakcíny Sputnik,“ uvedl šéf žalobců Zeman.

Ředitel vojenských zpravodajců Beroun pro Hospodářské noviny na dotaz, zda má informace, že Hamáček či Babiš uvažovali o nezveřejnění vrbětické kauzy, reagoval lakonicky: „Ne.“

„To, co napsal Janek Kroupa o údajném plánu ministra Hamáčka, je naprostý nesmysl, lež a neprofesionální novinařina,” řekl včera ČTK ministr zahraničí Kulhánek.

„V každém případě všechna jednání byla vedena v zájmu České republiky, a to jak z pohledu zahraniční politiky, tak i bezpečnosti státu,“ popsal pro Seznam Zprávy šéf rozvědky Šimandl. Policejní prezident Švejdar v twitterovém vyjádření fakticky řekl, že obsah schůzky veřejně komentovat nebude.

1/3 Celá záležitost je natolik závažná, že ji odmítám hodnotit skrze pocity. Faktem je, že na jednání jsem byl, jakkoliv komentovat jeho obsah ale nebudu. Pohybujeme se v rovině činnosti zpravodajských služeb a také v rovině probíhajícího trestního řízení. — Jan Švejdar (@jan_svejdar) May 5, 2021

Jakou motivaci mohly zdroje mít?

Není známá podstatná věc –