Divadelní výchova v Čechách: nová online platforma Dramox nabízí představení pro školy, a to včetně povinné četby

Reálie, vzorečky a gramatické poučky nejsou to jediné, co by si studenti měli ze školy odnést. Alespoň základní kulturní vzdělání považuje za zásadní i Nora Janečková z Biskupského gymnázia Brno: „Divadlo napomáhá nejenom k přiblížení literatury studentům, ale kultivuje je a formuje.“ Možnost právě takového růstu chce zprostředkovat i divadelní streamovací platforma Dramox, která nabízí i řadu inscenací spadajících do tzv. povinné četby.

Literární klasiky jako Hamlet, Evžen Oněgin, Kytice, Rozmarné léto a mnoho dalších by přitom v podání Dramoxu neměly být nepříjemnou povinností. Zakladatelé platformy se proto spojili s Katedrou výchovné dramatiky na DAMU a vytvořili do značné míry netypické pracovní listy. Ty se mladých diváků neptají na letopočty, naopak sázejí na to, co dnešním teenagerům imponuje – originální grafické zpracování nebo vyjadřování se pomocí emotikonů.

Vtáhnout studenty do děje má například i úkol, kdy si každý vylosuje jednu postavu a po celé představení sleduje její jednání: „Po zhlédnutí Evžena Oněgina jsme se studenty vyplnili pracovní listy. Pomohly nám lépe uchopit, co jsme viděli, a zpětně nad tím popřemýšlet,“ popisuje využití Dana Bílková z dramatického kroužku DI(v)OCH při VŠCHT.

Netradiční přístup, zdá se, zatím sklízí úspěch: „Ozvalo se nám velké množství škol, které by chtěly pořídit Dramox pro své studenty. A to i díky tomu, že už nyní máme 22 představení, která se shodují s povinnou středoškolskou četbou. Proto jsme připravili speciální předplatné pro školy, které mohou svým žákům nebo studentům zajistit přístup k online představení kdykoliv to jen pro ně bude možné,“ představuje novou službu Dramoxu spoluzakladatel portálu Martin Zavadil.

Populární Dejvické divadlo, pro nejmenší Spejbl a Hurvínek

Kromě přípravy na maturitu navíc může Dramox suplovat i klub mladého diváka, a to i pro ty úplně nejmenší žáčky. Portfolio inscenací se totiž každý měsíc rozrůstá o další kusy, včetně pohádkových představení, například z Divadla Spejbla a Hurvínka. Starší studenti pak mohou čas od času vyměnit seriály například za některá představení Dejvického divadla, která obvykle bývají dlouho dopředu beznadějně vyprodaná. A to je, speciálně pro školy z odlehlejších regionů, veliká devíza: „Je to skvělá možnost pro studenty jako já, kteří mají divadlo velice rádi, ale od nejbližšího bydlí poměrně daleko,“ shrnuje jeden ze studentů Gymnázia Brno-Bystrc a jeho spolužačka dodává: „Byla to skvělá zkušenost, za čtyři týdny jsem zhlédla více představení než za celý svůj život!“

Služba funguje na principu předplatného v měsíční až roční variantě. Pro školy pak Dramox nabízí používání platformy za cenu 149 korun za měsíc pro jednoho studenta, tedy za 50 % ceny oproti běžnému předplatnému. Žáci i jejich učitelé tak získají mimo jiné přístup k více než 20 záznamům děl spadajících do tzv. povinné četby. K nim navíc dostávají speciální pracovní listy, které dokážou proměnit rozbory literárních klasik v zábavnou činnost. Učitelé dostanou k předplatnému metodické listy pro snazší výuku.

Dramox společně založili Martin Hájek, internetový podnikatel a majitel značky Livesport, Martin Zavadil, který se dříve věnoval stavění digitálních společností a mimo jiné pracoval v Creative Dock, a Radim Horák. Ten pomáhal spustit videoportál Voyo.cz a vlastní firmu Weemazz 2.0, která pro vlastníky autorských práv odstraňuje z internetu nelegální kopie jejich děl.