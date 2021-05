Notes: Instagramerka za státní peníze a zastírací manévr, jaký svět neviděl

Hamáčkův zastírací manévr opět ovládl mediální prostor a dění dne. Server Seznam Zprávy ráno přišel s informací, že Hamáček měl letět do Moskvy vyměnit mlčení v kauze Vrbětice za milion dávek ruské vakcíny Sputnik V. Hamáček informaci popřel a zprávu označil za lži a manipulace. „Je to asi nejtěžší okamžik mého života,“ komentoval dění. Myslel si, že za zvládnutí kauzy Vrbětice někdo vládě poděkuje (voliči ve volbách, hádám).

Za vicepremiéra se ale postavili český velvyslanec v Moskvě Pivoňka a šéf žalobců Pavel Zeman. „Nenabyl jsem z toho jednání dojmu, že cesta byla plánována za účelem výměny Vrbětic za vakcíny Sputnik. A nechci naskakovat na nějaké spekulace,“ vysvětlil Zeman.

To opozice chce kvůli cestě necestě Hamáčkovu hlavu. Hned ráno zástupci pravicové koalice Spolu oznámili, že Hamáček se dopustil vlastizrady, a měl by proto rezignovat na funkci vicepremiéra. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila Hamáčkovo údajné chování za „jednání s teroristy“. Další strany ale už tak razantní nejsou.

Odpoledne Hamáčkovu cestu do Moskvy řešili za zavřenými dveřmi poslanci. Jednání se nenahrávalo, nevysílalo, poslanci museli odevzdat telefony a pro sichr byla ve Sněmovně vypnuta i wifi. Po skončení schůze si lidovci vzali přestávku na jednání klubu, a poslanci tak dnes již jednat nebudou.

Jednání sice bylo tajné a veřejnost by se neměla nic dozvědět… ale víte, jak to je. Hamáček řekl, že poslancům řekl všechno, co mohl. „Věřím, že oni věří mně, že jsem celou dobu hájil zájmy České republiky,“ uvedl. Kromě Hamáčka se ale podle Faltýnka na nikoho jiného nedostalo.

Kdyby do médií uniklo přece jen něco dalšího (a i kdyby nic), tak dění v kauze cesty Hamáčka do Moskvy můžete sledovat zde. Závěrem musím uznat, že zastírací/matoucí manévr se vicepremiérovi skutečně povedl. Kdo zmatený není, ať hodí kamenem.

Instagramy a jiné srandy

Šéfka státní kasy Schillerová si z peněz veřejných poplatníků buduje pozici instagramové influencerky – denně přidává příspěvky, storíčka i videa. Schillerová během svého působení na financích za poslední rok zaměstnala už tři profesionální fotografy. Kromě focení ministryně mají společnou i spolupráci s hnutím ANO. A dva z nich uzavřeli krátce před svým nástupem smlouvy s ministerstvem jako podnikatelé.

A proč správkyně státních financí s rekordním dluhem tráví čas pózováním mezi květinami, vajíčky, v kožené bundě na kapotě auta, před a po kadeřníkovi nebo s pávem? „Já fotky miluji proto, že vyjadřují emoci. Chci, aby v tom byl život. Nedávám je proto, že bych se milovala. Snažím se jimi ale přitáhnout pozornost k tématům, která na financích děláme,“ vysvětlila již dříve.

V tom případě je vše objasněno a netřeba dále nic vysvětlovat. Kdyby vás ale přece jen #ministryně Instagramu zajímala více, poslechnout si můžete podcast Studio N s Hankou Mazancovou a Michalem Tomešem.

Kam s ním? Hnutí ANO řeší, kam ve volbách s premiérem Babišem. V minulosti vždy kandidoval ve Středočeském kraji, jenže tam mu pšenka kvete méně než v krajích jiných. Jednou z variant je, že by Babiš kandidoval v Ústeckém kraji, který je baštou hnutí ANO. V regionu, kde se také nadprůměrně daří komunistům a SPD, by Babiš šel proti svému (podle průzkumů) největšímu rivalovi, lídrovi koalice Pirátů se Starosty a nezávislými Bartošovi.

Letní dovolená v zahraničí? Nejistá. Dovolená v tuzemsku? Nejistá úplně stejně. Penziony a hotely stále nevědí, kdy budou moci začít nabízet své pokoje zákazníkům. Potenciální hosté se proto bojí termíny rezervovat a platit zálohy. Navíc hoteliéři budou moci nabídnout jen čtvrtinu kapacity, což znamená, že některým se možná ani nevyplatí otevřít. Na rekreaci nyní nelze jet ani na pronajatou chatu či chalupu. Ubytovat se ale můžete kvůli služební cestě, a chaty se tak pronajímají načerno. Více o (ne)plánování letní dovolené/služebky v době koronavirové píše Iva Bezděková.

Na Pálavě právě probíhá genocida největší motýlí populace u nás. „Před patnácti lety to bývalo místo, kde byly stovky a stovky motýlů, kvetla tam spousta kytek, mezi tím létali dudci a lezli chrobáci pečliví. Bylo tam nádherně, dneska tam jdete, leckde to smrdí jako ve stáji, nekvete tam skoro nic a motýlů potkáte jako v kukuřičném poli,“ říká v rozsáhlém rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou biolog a ekolog Lukáš Čížek. Prozradil také, jak se počítají motýli a proč jasoně nenahradí drsoň.

Trochu čehý, trochu hot. Trochu Rusko, trochu EU. Maďarský prezident Viktor Orbán zablokoval ostřejší vyjádření V4 na podporu Česka ve sporu s Ruskem kvůli kauze Vrbětice. Jeho balancování mezi Ruskem a Čínou a jejich zájmy na jedné straně a EU na straně druhé ale není žádnou novinkou. Markéta Boubínová popisuje, jak jeho čardáš mezi EU, Ruskem, Čínou i Českem vypadá.

Babišova vláda zažívá těžké časy. Přišla o sněmovní většinu, na krku má střety zájmů svého premiéra a strmě jí padají i preference. Opozice proto tuší šanci. Koalice Spolu chce vládě vyslovit nedůvěru. Jenže jak vládu shodit? Co by následovalo poté? A proč Piráti a Starostové s jejím pádem nepomohou? Zásadní odpovědi nejen na tyto otázky přináší Jan Tvrdoň.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

ANO řeší, kam s Babišem. Možná povede kandidátku hnutí v Ústí

Peníze z EU dostávají i zkrachovalé podniky

Orbánův tanec mezi ČR, Ruskem, Čínou a EU

Obří zakázka a dopis německých zbrojařů

Musela jsem se odpojit od internetu, říká šéfka Mladého pirátstva

Komentář: Jako za sovětských časů…

Herečka Lucie Trmíková se umí dotknout věcí skrytých

Bojovník od Znojma se může stát hvězdou

Krátké zprávy ze světa i domova

Nejméně 23 lidí zahynulo v hlavním městě Mexika, když se pod projíždějícím metrem zřítil most. Další desítky lidí utrpěly zranění.

Národní galerie v Praze dnes otevřela všechny své objekty. Výstavou sezony je Toyen: Snící rebelka ve Valdštejnské jízdárně.