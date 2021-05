O Babišův audit se chce Česko soudit, hrozilo by ale zastavení dotací. Český zástupce u unijního soudu popisuje další plán

Česká republika se bude snažit dosáhnout soudního verdiktu, který by potvrdil či vyvrátil střet zájmů Andreje Babiše. Přesný postup Deníku N popsal náměstek ministra zahraničí Martin Smolek, který Česko zastupuje u Soudního dvora Evropské unie. Podle něj teď stát nemá co žalovat. Musel by Evropskou komisi požádat o proplacení některé dotace zpochybněné auditem a zažalovat odmítnutí. To je ale podle Smolka spojeno s rizikem, že EU Česku zcela zastaví proplácení peněz z unijních fondů.

Vicepremiér Jan Hamáček se na vás odvolal (2. 5. 2021 v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi, pozn. red.) jako na odborníka v otázce Babišova auditu. Jaká je v té věci vaše pozice?

Moje primární úloha je zastupovat Českou republiku před Soudním dvorem EU v celé škále řízení, počínaje předběžnými otázkami a konče řízeními o porušení práva Českou republikou. Od této úlohy se pak odvíjí i poskytování právního poradenství ministerstvům v případě, kdy se objeví problém související s unijním právem, který by mohl skončit před Soudním dvorem EU. Takto se nám podařilo vyřešit řadu sporů s orgány Unie v jejich zárodku, tedy aniž by se nakonec dostaly k unijnímu soudu.

Vláda v tuto chvíli nežádá po Agrofertu zpět peníze vyplacené z českého rozpočtu. Je to podle vás legitimní přístup?

Toto není součástí mojí agendy, to je věc orgánů, které ty peníze vydaly. Mě zajímá to, že peníze vydaly a byly přesvědčeny, že je vydávají správně. Pokud tomu tak je, je třeba se ozvat. Pokud máme argumenty, není správné je neuplatnit. Zdaleka to není první případ, kdy takto postupujeme a uspěli jsme.

Hamáček dále prohlásil (rovněž v pořadu OVM, pozn. red.), že závěry auditu nejsou právní titul, na základě něhož by bylo možné Agrofertu neproplácet dotace. Je to tak?

My především nyní nemáme právní titul, abychom žalovali před Soudním dvorem EU. Protože, a to je nestandardní situace, jsme si ještě vůbec nestačili o ty peníze požádat.

To ani neděláme, nežádáme o ně.

Za normální situace by ten audit proběhl až poté, co bychom peníze dostali. Tady je nestandardní situace v tom, že než jsme si vůbec stačili požádat, byl proveden audit s nějakým závěrem. Komise nemá co chtít zpátky. A my nemáme na unijní úrovni co žalovat.

Ale výsledek je stejný – je to výdaj z českého rozpočtu, který není a nebude uhrazen ze strany Evropské komise. Proč ho tedy nechtít zpátky po Agrofertu, který už ty peníze dostal?

To je jedna možnost, naprosto legitimní. Jinou možností ale je, pokud