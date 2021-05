Oceněná herečka Lucie Trmíková se umí dotknout věcí, které jsou očím skryté

Základ divadla? „Takové to, že vám někdo sáhne dovnitř, celé vám to tam rozhrabe a vy odcházíte domů a říkáte si, brrrr, co jsem to zažil,“ tvrdí herečka a scenáristka Lucie Trmíková. Letos získala Cenu divadelní kritiky za nejlepší ženský herecký výkon.

Divadelní hra Zahradníček / Všechno mé je tvé si letos z Cen divadelní kritiky odnesla titul inscenace roku. Scénář o životním osudu perzekvovaného katolického básníka Jana Zahradníčka k ní napsala Lucie Trmíková a zároveň si v ní vedle Saši Rašilova zahrála Zahradníčkovu ženu Marii. Porota ji ocenila jako nejlepší ženský herecký výkon roku 2020. I další hry spolku JEDL, který Trmíková před deseti lety založila se svým manželem režisérem Janem Nebeským a hercem Davidem Prachařem, se věnují hledání Boha a vnitřní svobody. „Nemám potřebu evangelizovat divadlem,“ tvrdí však herečka a scenáristka, která právě pracuje na inscenaci o architektu Santinim.

Spolek JEDL právě slaví desáté výročí svého vzniku. Můžete přiblížit, jak jste se s režisérem Janem Nebeským a hercem Davidem Prachařem dali dohromady?

Letos je to zároveň už třicet let od chvíle, kdy jsme se my tři potkali poprvé. Bylo to 19. prosince 1991 v Činoherním klubu na premiéře antického dramatu Orestes. Tam fakticky sahá začátek našeho souboru. Tehdy se do Činoheráku vrátil Jaroslav Vostrý, který divadlo v 60. letech zakládal spolu s Ladislavem Smočkem, ale během minulého režimu z něj musel odejít. Přizval režiséra Jana Nebeského, který měl v té době dost kontroverzní pověst, a ten si s sebou z Divadla pod Palmovkou vzal několik svých herců. Vedle Davida Prachaře třeba Zdenu Hadrbolcovou. Mě si vybral jako čerstvou absolventku DAMU. Bylo mi dvaadvacet a měla jsme pocit, že už všechno umím, jenže tam jsem zjistila, že divadlo může být něco úplně jiného, než na co jsem byla zvyklá. Byl to pro mě šok v tom nejlepším slova smyslu. Teprve díky setkání s Nebeským mi došlo, jak chci divadlo dělat. Byl to určující moment pro celý můj život.

V čem bylo jeho pojetí divadla tak jiné?

Je to režisér, který