S arogancí Kremlu už dochází trpělivost nejen USA a Evropské unii, ale i řadě států v jiných částech světa

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinila Západ z plánovaného a koordinovaného zadržování/omezování Ruska a posteskla si, že „v průběhu posledních let Ruská federace opakovaně partnerům v EU nabízela řešit vznikající problémy diplomatickými metodami, prostřednictvím jednání a konzultací“, avšak její snaha se nesetkala s pozitivní reakcí.

Snadno lze samozřejmě najít důkazy, že Rusové jsou dnes právě tak zdatnými a trpělivými vyjednavači, jako byli sovětští zemědělci „mistři vysokých sklizní“, takže by se mohlo zdát, že nad podobnými hloupostmi je možné jen mávnout rukou. V prostředí, v němž silně rezonují povídačky o slovanské vzájemnosti, vděku za osvobození a velikosti ruského trhu, by to ale nebylo moudré. Pokusme se místo toho podívat, jak si Rusko vede mimo Evropu…

Šestadvacátého října minulého roku přinesl server Lenta.ru informaci, že íránský tisk informoval o výměně názorů „s použitím nediplomatických slov“ mezi íránským ministrem zahraničí Muhammadem Džavádem Zarífem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Teherán prý obvinil Moskvu, že v roce 2015 nepřípustným způsobem zasáhla do íránské politiky.

Podle Zarífa Rusové deset dní po