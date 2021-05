Ačkoliv vláda slíbila, že prioritou při rozvolňování opatření bude návrat dětí do škol, středoškoláci se do lavic zatím stále nevrátí. Od příštího týdne se místo toho otevřou další služby, jako jsou solária či střelnice. „Rozhodně bychom neposvětili tyto kroky před návratem dětí do škol,“ říká epidemiolog Petr Smejkal, šéf poradní skupiny MeSES.

Tetovací salony se otevřou, střední školy ne. To je špatně, nikdo to s námi neprobral, říká epidemiolog Smejkal

Co říkáte dnešnímu rozhodnutí vlády?

My prosazujeme dlouhodobě, aby se školy otevřely jako první. Jestli je nastavené otevírání takto, tak nás to velmi mrzí. Je to v rozporu s tím, co jsme doporučili.

Pro vás je tedy překvapení, že se tyto služby budou otevírat dříve než školy?

Ano. My jsme chtěli otevření všech škol ještě před otevřením obchodů, takže v tomto pohledu to překvapením je.

Co na to mám říct? My jsme hodně křičeli, aby se do rozvolňovacích balíčků ještě dal jasný termín pro návrat středoškoláků. Pokud tam není, je to z našeho pohledu špatně.

Ministerstvo zdravotnictví tedy udělalo tento krok bez vašeho posvěcení?

Tento konkrétní s námi