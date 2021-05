Přežila nehody Titaniku, Olympiku i Britanniku. Žila na moři, ale zemřela až na souši

Kočka nemá devět životů, jak tvrdí starodávná pověra, ani se nelze podruhé narodit. Rčení přesto nemohou nevytanout na mysli u mimořádných příběhů, jako je ten Violet Jessopové. Přežila totiž zkázu obřího Titaniku. Ale kdyby jen to, takových bylo 710 (z 2224 pasažérů a členů posádky). Ona přežila i havárie obou jejích sesterských lodí Olympic a Britannic. Zemřela před 50 lety, 5. května 1971.

Violet Jessopová měla vlastně štěstí už od dětství. Narodila se v roce 1887 v Argentině irským imigrantům, a když jako malá dostala tuberkulózu, lékaři jí předpověděli pár měsíců života. Jenže ona se uzdravila (řekli byste, že se narodila podruhé?).

Když otec zemřel, matka se s rodinou přestěhovala zase do Británie. A když onemocněla ona, musela mladá Violet začít pracovat a živit rodinu.

V 21 letech toužila dělat totéž co matka – lodní stevardku. Jenže na začátku 20. století to u tak mladých žen nebyla obvyklá profese; sehnat takovou práci byl pro Violet problém. Stevardky bývaly spíš středního věku – zaměstnavatelé se většinou obávali, že by krásná mladice „způsobovala potíže s posádkou i pasažéry“.

Z dnešního pohledu už to zní zvláštně, ale Violet v té situaci pomohly