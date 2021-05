Deza si zaplatila posudek, aby se očistila v kauze Bečva. Podle MF Dnes je viníkem jiná firma

Společnost Deza z Valašského Meziříčí si nechala od brněnské univerzity vyhotovit znalecký posudek. Chemička spadající do holdingu Agrofert chce dokázat, že ryby v Bečvě loni neotrávila. Dnes zároveň server iDnes.cz, který rovněž spadá do holdingu Agrofert, upozornil, že policie podezřívá z otravy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm. A to na základě posudku od soudního znalce, která si policie nechala vypracovat.