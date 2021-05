Babiš má plán, jak naloží s Koudelkou. Chce se vyhnout střetu se Zemanem i s opozicí

Premiér Andrej Babiš musí začít řešit, kdo dál povede Bezpečnostní informační službu (BIS). Jejímu současnému řediteli Michalu Koudelkovi totiž v létě končí pětiletý mandát. Premiér má na výběr ze dvou základních možností, každá z nich je pro něj problematická. Kdyby ponechal Koudelku ve funkci dalších pět let, riskoval by před volbami střet s prezidentem Milošem Zemanem. Výměna oceňovaného šéfa kontrarozvědky by však vyvolala vlnu kritiky. Babiš se tak chce vydat třetí cestou.