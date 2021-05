„Socialismus je opak toho, co teď máme v Německu.“ Před 50 lety ovládl NDR muž s puškou od Gottwalda

Byl symbolem zatuhlého a do frází ustrnutého režimu, který nevnímal, jak se mu drobí půda pod nohama. Ještě 7. října 1989, v den výročí čtyřicetileté existence NDR, opakoval Erich Honecker do mikrofonu frázi, které nemohl nikdo z jeho straníků ani trochu věřit: „Socialismus na německém území stojí na neotřesitelných základech.“ O pár dní později musel Honecker na nátlak ústředního výboru strany rezignovat. Zažil tak z opačné perspektivy to, co ho přesně před půlstoletím vyneslo k moci.