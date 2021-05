Nedůvěra a rozpuštění. Co teď může dělat opozice a jaké má šance (otázky a odpovědi)

Vláda Andreje Babiše nedávno přišla o sněmovní většinu, v posledních dnech se opět do centra dění dostala i otázka střetu zájmů premiéra. Vládní strany navíc ztratily část své podpory kvůli nezvládnutí pandemie, podle zjištění Eurobarometru kabinet atakuje dno své podpory mezi lidmi. V této situaci přichází koalice Spolu s možností vyslovení nedůvěry. Může se jí to podařit a co by mohlo následovat? Přinášíme otázky a odpovědi k možnému shození vlády i k možnosti předčasných voleb.