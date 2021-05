Neboj, mě se jen tak nezbavíš, ujistila mě Ivanka. Po třech týdnech na covid zemřela. Léta mě zachraňovala. A já nezmohla nic

Sedmého dubna mi přišla zpráva. „Tak jsem pozitivní. Ale to já byla vždycky, jen teď to mám černé na bílém.“ V tu chvíli jsem ještě netušila, co tato slova budou za pár dní znamenat. Nepřipouštěla jsem si to. Ivanka na prvního máje zemřela. Na covidovém ARO a v den, kdy si spousta lidí dávala na Facebook fotku s polibkem pod rozkvetlou třešní. Kdo se nelíbal, jako by nebyl.