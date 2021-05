Ročně nám z kapes zmizí i 30 000 za předražené platby. Nápravu zajistí finanční antivirus Patron GO

Zbytečně vysoké výdaje dokáže detekovat nový finanční antivirus Patron GO. Tato mobilní aplikace hlídá finanční zdraví rodinných rozpočtů – najde předražené platby a s pomocí nonstop dostupného on-line specialisty je pomůže snížit. Aplikace Patron GO je už nyní ke stažení zdarma na App Store i Google Play.

Jak „hlídací pes“ předražených plateb funguje?

Aplikace Patron GO po instalaci na mobilní telefon naskenuje platby a majiteli vypíše, za co všechno by mohl platit méně. V první fázi se zaměří na oblast financí, energií a telekomunikačních služeb, časem její autoři plánují rozšíření i na další služby a nákupy. Patron GO funguje na principu pasivního náhledu na bankovní účet, kde pomocí speciálního algoritmu identifikuje předražené, ale zároveň i nebezpečné transakce, typicky rychlé půjčky. Hlídá tak finanční zdraví komplexně. Identifikované platby pak označí jako viry a majitele účtu na ně upozorní.

Pokud bude uživatel aplikace chtít viry odstranit, u jednodušších služeb mu bude stačit pár kliků. V případě složitějších záležitostí, jako je třeba pojištění, pak bude propojen se specialistou přímo v aplikaci. Ten mu doporučí srovnatelnou, a přitom levnější službu, než je ta stávající. Zároveň může pomoci najít takovou službu, která bude nejen stát méně, ale svým rozsahem bude ještě výhodnější. Uživatel přitom vše vyřeší on-line ve svém mobilu.

Ochrana uživatelských dat = nejvyšší priorita

Inovátoři Jiří Paták a Lukáš Vršecký, kteří za aplikací stojí, myslí samozřejmě i na bezpečnost a ochranu dat. Garantují, že finanční antivirus je jen pasivním nástrojem a nemá žádnou možnost na účet vstoupit nebo s ním jakkoli manipulovat. Ostatně podobně jako jiné finanční služby a instituce je i tato služba licencovaná a kontrolovaná.

Příklad za všechny – jak můžete za auto platit méně?

Ve městech, jako je Praha, Brno nebo Ostrava, jsou pojistky aut celkem drahé. To asi nikoho nepřekvapí. Co ale překvapivé je, že si lidé stále sjednávají pojistky, které již příplatky za trvalé bydliště ve velkém městě zahrnují. Platí tak v průměru o 1 255 Kč více, než je nutné. Aplikace Patron GO jim ale pomůže – předražený „virus“ najde, navrhne levnější alternativu, a navíc ušetří i čas.

„Vždycky jsem měl rád malá korejská auta. Dnes mám vůz Kia Seed z roku 2018 s obsahem 1,2 l. Povinné ručení mi sjednali přímo v autobazaru u jedné velké pojišťovny, kde platím 6 540 ročně. Bohužel mi ale neřekli, že mám přirážku 15 % za to, že bydlím ve velkém městě, kde se víc bourá. Patron GO mi našel pojišťovnu, které je jedno, kde bydlím, a tím mi zachránil skoro tisícovku ročně,“ říká Dan z pražského Žižkova.