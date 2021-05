Brazílie zamítla Sputnik možná jen kvůli nedorozumění. Problém však už žije vlastním životem

Minulý týden proběhla světovými médii zpráva, že brazilská léková agentura Anvisa odmítla schválit vakcínu Sputnik V a shledala ji nebezpečnou. Jak se ukazuje, příběh je ve skutečnosti složitější. Nebo jednodušší, jak se to vezme.

Ve vakcíně Sputnik V slouží jako nosič genetické informace lidský adenovirus – přesněji řečeno dva adenoviry, jeden v první dávce, jiný v druhé. Virus je upravený tak, aby se v těle nemohl množit („mrtvý“, i když tohle slovo u viru patří do uvozovek). Anvisa však oznámila, že se přesto množí.

To by byla vážná závada. Existují sice i vakcíny s živými oslabenými viry, jejichž množení po vakcinaci je žádoucí, ale Sputnik V je navržen, testován a propagován jako vakcína, v níž se nic množit nemá. Množí-li, je to patrně důsledkem selhání kontroly kvality ve výrobě. Tedy něčeho, z čeho je ruský výrobce tak jako tak a priori podezírán.

Potíž je v tom, že